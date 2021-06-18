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Україна ввела санкції проти хакерів, причетних до розробки вірусу Petya

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П'ятниця 18 червня 2021 18:24
Україна ввела санкції проти хакерів, причетних до розробки вірусу Petya Фото: секретар РНБО Олексій Данилов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Україна ввела санкції проти хакерів, які причетні до розробки комп'ютерного вірусу Petya. Зокрема, санкції введені проти чотирьох юридичних і шести фізичних осіб.

Про це заявив Секретар РНБО Олексій Данилов на брифінгу.

"Рішенням РНБО застосували санкції щодо чотирьох юридичних і шести фізичних осіб, афілійованих зі спецслужбами Російської Федерації. Вони причетні до розробки вірусу Petya. Вони його адміністрували і організовували кібератаки в Україні", - заявив він.

Нагадаємо, в березні 2021 року в Раді нацбезпеки і оборони заявили, що Росія здійснила кібератаку на Україну у відповідь на введення санкцій.

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