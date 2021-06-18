ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Вітренко поки залишається главою "Нафтогазу". Суд зупинив дію припису НАЗК

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 18 червня 2021 14:59
Вітренко поки залишається главою "Нафтогазу". Суд зупинив дію припису НАЗК Фото: Юрій Вітренко, очільник "Нафтогазу" (УНІАН)
Автор: Дмитро Левицький

Окружний адміністративний суд Києва задовольнив заяву прем'єр-міністра Дениса Шмигаля щодо припису Національного агентства з питань запобігання корупції про незаконність призначення Юрія Вітренка очільником "Нафтогазу". Суд зупинив дію цього припису.

Про це повідомила прес-служба ОАСК.

"Суд прийшов до висновку про обґрунтованість поданої заяви про забезпечення позову та, як наслідок, про наявність підстав та необхідність вжиття заходів її забезпечення, оскільки, їх невжиття може істотно ускладнити виконання рішення суду або ефективний захист, або поновлення порушених чи оспорюваних прав, або інтересів позивача", - йдеться в заяві суду.

Поки дія припису НАЗК буде зупинена за рішенням суду, Вітренко залишатиметься керівником "Нафтогазу". Припис НАЗК не діятиме поки суд не розгляне провадження у справі за позовом Шмигаля щодо його скасування.

Розгляд справи буде здійснюватися у спрощеному форматі. Судове засідання призначено на 29 червня.

Нагадаємо, цього тижня НАЗК заявило про незаконність призначення Вітренка главою "Нафтогазу". Після цього Шмигаль звернувся до суду.

Читайте РБК-Україна в Google News
Юрій Вітренко НАПК
NEWS
Злива затопила вулиці Дніпра
Злива затопила вулиці Дніпра
DAILY
МВФ на паузі. Де Кабміну взяти гроші, щоб розрахуватися з боргами
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора МВФ на паузі. Де Кабміну взяти гроші, щоб розрахуватися з боргами