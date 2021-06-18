Подібне було сто років тому: в окупованій Ялті вирує негода, постраждали 8 людей
З'явилися перші постраждалі в результаті потопу в Ялті. Ситуація в окупованому місті залишається критичною, затоплені всі переходи на вулицях.
Про це "голова адміністрації" Ялти Яніна Павленко повідомила на своїй сторінці у Facebook.
За її словами, інтенсивність опадів в Ялті знижується.
"Продовжуємо роботу, вісім людей постраждалих. З них один пацієнт прооперований - перелом щиколотки. Сім - з дрібними травмами, які не потребують стаціонарного лікування", - повідомила вона.
Крім того, за словами Павленка, погода в Ялті поліпшується, дощ майже припинився, в місті випало понад 135 міліметрів опадів, подібна ситуація була близько ста років тому.
Зазначимо, у місті ввели режим надзвичайної ситуації. Також місто відключили від водопостачання. "Влада" просить місцевих жителів запастися водою.
Нагадаємо, в окупованому Криму вже кілька днів йдуть сильні дощі другий день поспіль.
Зазначимо, в Ялті через тривалі сильні дощі вийшла з берегів річка Водоспадна.
Також повідомлялося, що в окупованому місті Керч сталася потужна злива. Майже по дах затоплені автомобілі на вулицях Самійленка, Горбульського, Карла Маркса, Зарічній.