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Подібне було сто років тому: в окупованій Ялті вирує негода, постраждали 8 людей

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Ялта, П'ятниця 18 червня 2021 15:48
Подібне було сто років тому: в окупованій Ялті вирує негода, постраждали 8 людей Фото: Ялту залило водою (facebook.com/pavlenkojp)
Автор: Анастасія Рокитна

З'явилися перші постраждалі в результаті потопу в Ялті. Ситуація в окупованому місті залишається критичною, затоплені всі переходи на вулицях.

Про це "голова адміністрації" Ялти Яніна Павленко повідомила на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, інтенсивність опадів в Ялті знижується.

"Продовжуємо роботу, вісім людей постраждалих. З них один пацієнт прооперований - перелом щиколотки. Сім - з дрібними травмами, які не потребують стаціонарного лікування", - повідомила вона.

Крім того, за словами Павленка, погода в Ялті поліпшується, дощ майже припинився, в місті випало понад 135 міліметрів опадів, подібна ситуація була близько ста років тому.

Зазначимо, у місті ввели режим надзвичайної ситуації. Також місто відключили від водопостачання. "Влада" просить місцевих жителів запастися водою.

Нагадаємо, в окупованому Криму вже кілька днів йдуть сильні дощі другий день поспіль.

Зазначимо, в Ялті через тривалі сильні дощі вийшла з берегів річка Водоспадна.

Також повідомлялося, що в окупованому місті Керч сталася потужна злива. Майже по дах затоплені автомобілі на вулицях Самійленка, Горбульського, Карла Маркса, Зарічній.

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