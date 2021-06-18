Білий дім тимчасово заморозив військову допомогу Україні на 100 млн доларів, - Politico

Білий дім тимчасово призупинив пакет військової допомоги Україні в розмірі 100 млн доларів, який включає в себе летальну зброю. Над підготовкою документа працювали чиновники Держдепартаменту і Пентагону.

Про це повідомляє Politico з посиланням на джерела.

За словами трьох осіб, які попросили не називати їхніх імен, щоб відверто розповісти про внутрішні обговорення, Рада національної безпеки США доручила чиновникам підготувати пакет допомоги, оскільки Вашингтон все більше стурбований масштабним нарощуванням російських військ біля кордону з Україною і Кримом.

Але чиновники в Раді нацбезпеки Сполучених Штатів в результаті відклали пропозицію після того, як Росія оголосила про скорочення військ, розміщених поблизу України, і напередодні саміту президента Джо Байдена з президентом Росії Володимиром Путіним.

Одне з джерел повідомило, що пакет допомоги все ще в цілості й схоронності і може бути швидко відправлений в Україну.

Про те, що чиновники Ради нацбезпеки США заморозили допомогу, і про конкретні види зброї, які обговорювалися для включення в пакет допомоги, раніше не повідомлялося.

За словами двох осіб, знайомих з ходом обговорення, в пакет допомоги входять системи ППО ближнього радіуса дії, стрілецька зброя і протитанкова зброя.

З моменту вторгнення Росії в Україну у 2014 році і анексії Криму Сполучені Штати надали Києву військову допомогу на суму близько 2,5 мільярда доларів, включаючи неозброєні безпілотники, радіостанції і протитанкові ракети Javelin.

Видання зазначає, що цього року Пентагон схвалив два пакети допомоги Україні на загальну суму 275 млн доларів. Перший пакет, підписаний у березні, поповнив український флот ще двома збройними патрульними катерами Mark VI, що стало частиною більшої угоди на суму 600 млн доларів на 16 таких катерів, підписаної у 2020 році.

Пакет включає 32 гарматні системи Seahawk A2 і десятки 30-мм гармат для мілководних катерів, що надає їм наступальну міць.

У червні був схвалений ще один пакет на 150 млн доларів, схвалений Конгресом. Він не містить ніякої військової допомоги, але замість цього буде поставлено кілька радарних систем, призначених для відстеження наближаються артилерійських снарядів і безпілотників, які відігравали велику роль в бойових діях на Донбасі протягом останніх декількох років.

"Попри військову допомогу і присутність військ НАТО в країні для навчання українських військових підрозділів, Києву, ймовірно, доведеться пройти довгий шлях, перш ніж він зможе приєднатися до трансатлантичного альянсу", - зазначає видання.