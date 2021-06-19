Білий дім спростував інформацію про замороження військової допомоги Україні на 100 млн доларів

У Білому домі заявили, що відомості про призупинення допомоги Україні у сфері безпеки є абсурдними. На даний момент Києву надана в повному обсязі допомога, запланована Конгресом.

Про це повідомляється на офіційному сайті американської адміністрації з посиланням на прес-секретаря президента США Джен Псакі.

Також вона повідомила, що США підготували кошти на випадок подальшого вторгнення Росії в Україну. При цьому вона не уточнила, про яку суму йдеться.

"Лише минулого тижня, перед самітом США-Росія, ми надали 150-мільйонний пакет допомоги в галузі безпеки, включаючи зброю", - зазначила Псакі.

У заяві підкреслюється, що Байден прямо сказав президенту Росії Володимиру Путіну, що США непохитно допомагатимуть у збереженні суверенітету України.

Раніше видання Politico повідомило, що Білий дім призупинив багатомільйонну військову допомогу Україні. Йшлося про виділення 100 млн доларів. За інформацією видання, таке рішення було прийнято після зустрічі президента США Джо Байдена з президентом РФ Володимиром Путіним. Також зазначалося, що Вашингтон заморозив не тільки фінансову допомогу, а й пакет озброєнь, який планувалося передати Україні.