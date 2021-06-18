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Спека в Україні посилиться, але дощі накриють пів України: де буде злива

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Київ, П'ятниця 18 червня 2021 15:30
Спека в Україні посилиться, але дощі накриють пів України: де буде злива Фото: в Україні на вихідні буде спека (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Синоптики розповіли, що на вихідні погода в Україні буде спекотною. Також в Карпатах та на Прикарпатті, у південній частині та центральних областях місцями будуть короткочасні дощі з грозами.

Про це повідомляє прес-служба УкрГідрометцентру.

Повідомляється, що антициклон у поєднанні з теплом із центральної Азії принесе суху та спекотну погоду. Але з південного заходу позиції буде утримувати поле зниженого тиску, тому там атмосфера ще залишається нестійкою і це означає, що зберігається ймовірність короткочасних дощів та окремих гроз.

Спека в Україні посилиться, але дощі накриють пів України: де буде злива

Завтра дощі будуть у гірському регіоні, південних та центральних областях. На решті території переважно без опадів.

Вдень у східних областях окремі пориви вітру 15-20 м/с. Температура вночі +13+18, а вдень +25+30.

У неділю на Правобережжі невеликі та помірні дощі, місцями грози; на решті території, а також 21 червня в більшості областей країни, переважно без опадів. Температура вночі +15+20, вдень +26+32.

Нагадаємо, на Крим обрушилися потужні зливи, Ялту і Керч залило водою. На півострові ввели режим надзвичайної ситуації.

Зазначимо, цієї ночі у місті Дніпро сталася сильна злива, яка затопила вулиці.

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