Спека в Україні посилиться, але дощі накриють пів України: де буде злива

Синоптики розповіли, що на вихідні погода в Україні буде спекотною. Також в Карпатах та на Прикарпатті, у південній частині та центральних областях місцями будуть короткочасні дощі з грозами.

Повідомляється, що антициклон у поєднанні з теплом із центральної Азії принесе суху та спекотну погоду. Але з південного заходу позиції буде утримувати поле зниженого тиску, тому там атмосфера ще залишається нестійкою і це означає, що зберігається ймовірність короткочасних дощів та окремих гроз.

Завтра дощі будуть у гірському регіоні, південних та центральних областях. На решті території переважно без опадів.

Вдень у східних областях окремі пориви вітру 15-20 м/с. Температура вночі +13+18, а вдень +25+30.

У неділю на Правобережжі невеликі та помірні дощі, місцями грози; на решті території, а також 21 червня в більшості областей країни, переважно без опадів. Температура вночі +15+20, вдень +26+32.