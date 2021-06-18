Намагались продати секретні оборонні розробки за 2 млн доларів: СБУ викрила схему
Служба безпеки України (СБУ) не допустила витік за межі країни новітніх розробок вітчизняного оборонно-промислового комплексу. Ці дані намагались продати однієї з азійських країн за 2 млн доларів.
Про це повідомляє прес-служба СБУ.
Мова йде про секретну проектну документацію у сфері військового кораблебудування.
До схеми причетні кілька колишніх та діючих працівників одного з вітчизняних оборонних підприємств.
"У ході проведення спецоперації співробітники СБУ викрили зловмисників під час передачі 250 тисяч доларів за частину оборонних відомостей", - йдеться у повідомленні.
Під час обшуків за місцями проживання учасників незаконної оборудки вилучено документи та комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності.
Наразі вирішується питання щодо повідомлення зловмисникам про підозру та обрання запобіжних заходів. У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.