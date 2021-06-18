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Намагались продати секретні оборонні розробки за 2 млн доларів: СБУ викрила схему

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Київ, П'ятниця 18 червня 2021 11:52
Намагались продати секретні оборонні розробки за 2 млн доларів: СБУ викрила схему Фото: в Україні хотіли продати секретні оборонні розробки (ssu.gov.ua)
Автор: Анастасія Рокитна

Служба безпеки України (СБУ) не допустила витік за межі країни новітніх розробок вітчизняного оборонно-промислового комплексу. Ці дані намагались продати однієї з азійських країн за 2 млн доларів.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Мова йде про секретну проектну документацію у сфері військового кораблебудування.

До схеми причетні кілька колишніх та діючих працівників одного з вітчизняних оборонних підприємств.

"У ході проведення спецоперації співробітники СБУ викрили зловмисників під час передачі 250 тисяч доларів за частину оборонних відомостей", - йдеться у повідомленні.

Фото: місце слідчих дій (ssu.gov.ua)

Під час обшуків за місцями проживання учасників незаконної оборудки вилучено документи та комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення зловмисникам про підозру та обрання запобіжних заходів. У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.

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