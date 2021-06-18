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Потоп у Ялті: окупанти повідомили про першого загиблого

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Ялта, П'ятниця 18 червня 2021 17:38
Потоп у Ялті: окупанти повідомили про першого загиблого Фото: одна людина загинула в затопленій Ялті (twitter.com/TT_TTINFO)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Одна людина загинула в результаті потопу в Ялті, викликаного рясними опадами. Молоду людину віднесло потоком води. Інтенсивність дощів в регіоні знижується.

Про це в Facebook повідомив так званий "глава" окупованого Криму Сергій Аксьонов.

"На жаль, в Ялті загинула одна людина 1995 року народження. Це перший летальний результат, пов'язаний з надзвичайною ситуацією на території Республіки Крим", - написав Аксьонов.

У свою чергу "глава адміністрації" Ялти Яніна Павлеко повідомила, що інтенсивність опадів у місті знижується. За її словами, "влада" готується з ранку 19 червня приступити до робіт з усунення наслідків стихії.

Нагадавши, в окупованому Криму вже кілька днів йдуть сильні дощі другий день поспіль.

Відзначимо, в Ялті через тривалі сильні дощі вийшла з берегів річка Водоспадна. Постраждали не менше восьми осіб, в місті введено режим НС.

Як повідомляло РБК-Україна, в окупованому місті Керч сталася потужна злива. Майже по дах затоплені автомобілі на вулицях Самійленка, Горбульського, Карла Маркса, Зарічній.

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