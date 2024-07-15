Покушение на Трампа и удар по железной дороге под Харьковом: новости за выходные

Война России против Украины: последние новости

Новости за 13 июля

Новости за 14 июля

Покушение на Трампа

Напомним, что во время митинга в штате Пенсильвания произошла стрельба. Попали в кандидата в президенты США Дональда Трампа и прострелили правое ухо.

РБК-Украина уже сообщало, что ФБР подтвердило, что в Трампа стрелял 20-летний Томас Мэтью Крукс. По информации The Washington Post, Крукс, согласно спискам избирателей штата Пенсильвания, является республиканцем.

Подробнее о покушении, подозреваемом и реакции нынешнего президента и основного оппонента Трампа на выборах Джо Байдена, можно узнать в материале РБК-Украина.

Удар по железной дороге под Харьковом

В субботу, 13 июля, российские террористы нанесли удар по железнодорожным объектам и подвижному составу в поселке Буды, Харьковской области.

Глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов сообщил, что от обстрела погибли два человека. Среди них - начальник Харьковского районного управления ГУ ГСЧС в Харьковской области Артем Костыря. Кроме того, были ранены пять железнодорожников.

В Кременчуге исчез новорожденный младенец из перинатального центра

На розыск пропавшего ребенка ориентирован весь личный состав полиции Полтавской области.

"Если у вас есть любая информация, которая может помочь в поисках пропавшей девочки, просим немедленно обратиться в Кременчугское районное управление полиции по номерам: +380 (98) 739 26 30, +380 (98) 189 99 44, +380 (99) 793 35 04 или 102", - заявили в полиции.

Обновление военно-учетных данных не требует прохождения ВЛК

Минобороны подчеркнуло, что при обновлении данных прохождение военно-врачебной комиссии не требуется. Прохождение ВЛК необходимо только после получения повестки на прохождение военно-врачебной комиссии.

"Законом предусмотрено, что обновление данных гражданами - это отдельный вид воинской обязанности. Кроме того, в статье 21 закона о мобилизационной подготовке и мобилизации предусмотрена отдельная обязанность граждан - прохождение медицинского осмотра для определения степени пригодности к прохождению военной службы", - отметил директор Департамента кадровой политики Минобороны Марк Андрусяк.

Столтенберг ответил, будет ли Польша сбивать ракеты над Украиной

Отвечая на вопрос о том, чтобы Польша могла сбивать российские ракеты над территорией Украины, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что этого не будет.

"Политика НАТО неизменна – мы не будем участвовать в этом конфликте, мы не станем его частью", – подчеркнул он.

Россияне пол часа обстреливали Белополье из "Града": 18 прилетов, есть пострадавшие

Российские военные в течение 30 мин из реактивной системы залпового огня "Град" обстреливали жилые кварталы Белополья в Сумском районе.

По словам мэра города, россияне не менее 18 раз обстреляли центр Белополья. Повреждены частные жилые дома и многоэтажки. Также повреждена школа и пекарня. К тому же из-за вражеской атаки три человека были ранены.