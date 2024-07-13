В ISW рассказали, когда Силы обороны будут готовы к масштабному контрнаступлению

Вооруженные силы Украины продолжат оборонительные усилия в течение следующих шести месяцев и до 2025 года не смогут провести широкомасштабную контрнаступательную операцию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

По данным аналитиков, Силы обороны уже пытаются перехватить тактическую инициативу, проводя ограниченные контратаки на отдельных участках фронта. Украинские войска могут быть способны проводить ограниченные контрнаступательные операции, даже находясь в обороне, в зависимости от поступления помощи Запада.

В отчете ISW также ссылаются на публикацию в газете The New York Times от 11 июля, в которой высокопоставленный чиновник НАТО заявил, что прежде чем проводить контрнаступательные операции, Украине придется дождаться большей западной помощи в сфере безопасности и развернуть больше своих сил на фронте. По мнению чиновника, Украина, вероятно, не сможет провести такие операции до 2025 года.

Высокопоставленный чиновник оборонного ведомства США заявил, что украинские войска будут оставаться в обороне в течение следующих шести месяцев, - ориентировочно до января 2025 года, - и что российским войскам вряд ли удастся за это время достичь значительных успехов.

"ISW продолжает оценивать, что российские войска пока вряд ли смогут достичь оперативно значимых успехов в Украине, а сформулированная президентом России Владимиром Путиным теория победы, имеет целью последовательное постепенное ползучее продвижение российских войск, а не быстрое оперативно значимое маневрирование", - говорится в отчете.

Помощь Запада - залог успеха

Институт изучения войны также отмечает, что сейчас Силы обороны решают свои кадровые проблемы и формируют несколько новых бригад, которые могли бы выделить для поддержки участия в этой инициативе. Предоставление западной помощи по безопасности, необходимой для оснащения этих бригад, определит, когда и в каком масштабе Украина сможет участвовать в этой инициативе.

В ISW отметили, что поступление западной помощи на фронт позволило украинским войскам стабилизировать критические участки фронта, а начиная с середины мая 2024 года ВСУ провели тактически важные и успешные локальные контратаки на севере Харьковской области и в направлении Кременной на границе с Донецкой и Луганской областями.

"Украинские силы, вероятно, смогут увеличить как масштаб, так и регулярность контратак в течение следующих месяцев, поскольку на фронт прибывает дальнейшая западная помощь по безопасности, а Украина продолжает формировать резервы и новые бригады", - говорится в отчете.

В то же время российские силы, по данным ISW, пока пытаются поддерживать постоянное наступательное давление на Украину, чтобы заставить Силы обороны направлять человеческие и материальные ресурсы на оборонительные операции вместо их аккумуляции для контрнаступательных операций.

По мнению аналитиков ISW, российские войска пытаются достичь этого эффекта с помощью последовательных наступательных операций на востоке и северо-востоке Украины, которые растягивают украинские силы. Однако, несмотря на это, ВСУ используют свои возможности и уязвимые места России для проведения тактических контратак.