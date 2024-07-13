Россияне ударили по энергетикам в Донецкой области: есть раненые
Российские войска дважды атаковали энергетиков в Донецкой области 12 июля. Трое работников ранены.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минэнерго.
"В Донецкой области под вражеский обстрел попала ремонтная бригада. Бригадный водитель получил ранения и был доставлен в госпиталь", - говорится в сообщении.
Также в Донецкой области в результате обстрела разрушено здание диспетчерского пункта.
"Ранения получили два человека", - добавили в ведомстве.
Обстрелы энергетиков в Украине
Российские войска применяют тактику обстрелов спасателей, медиков, полицейских и энергетиков в Украине. Причем случаи обстрелов энергетиков в прифронтовой Донецкой области были известны, начиная с 2014 года.
Из недавних случаев, буквально в июне в Донецкой области, во время выполнения работ, под обстрел попала бригада энергетиков. Один из них получил ранения.
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