ua en ru
Сб, 13 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне ударили по энергетикам в Донецкой области: есть раненые

Донбасс, Суббота 13 июля 2024 11:58
UA EN RU
Россияне ударили по энергетикам в Донецкой области: есть раненые Фото: оккупанты дважды ударили по энергетикам в Донецкой области (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска дважды атаковали энергетиков в Донецкой области 12 июля. Трое работников ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минэнерго.

"В Донецкой области под вражеский обстрел попала ремонтная бригада. Бригадный водитель получил ранения и был доставлен в госпиталь", - говорится в сообщении.

Также в Донецкой области в результате обстрела разрушено здание диспетчерского пункта.

"Ранения получили два человека", - добавили в ведомстве.

Обстрелы энергетиков в Украине

Российские войска применяют тактику обстрелов спасателей, медиков, полицейских и энергетиков в Украине. Причем случаи обстрелов энергетиков в прифронтовой Донецкой области были известны, начиная с 2014 года.

Из недавних случаев, буквально в июне в Донецкой области, во время выполнения работ, под обстрел попала бригада энергетиков. Один из них получил ранения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая область Война в Украине Энергетики
NEWS
Россияне пытались прорвать оборону ВСУ на Кураховском направлении, - Генштаб
Россияне пытались прорвать оборону ВСУ на Кураховском направлении, - Генштаб
DAILY
Демократы следят, Трамп радуется. Скажутся ли оговорки Байдена на участии в выборах в США
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Демократы следят, Трамп радуется. Скажутся ли оговорки Байдена на участии в выборах в США