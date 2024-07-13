Россияне ударили по энергетикам в Донецкой области: есть раненые

Фото: оккупанты дважды ударили по энергетикам в Донецкой области (Getty Images)

Российские войска дважды атаковали энергетиков в Донецкой области 12 июля. Трое работников ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минэнерго.

"В Донецкой области под вражеский обстрел попала ремонтная бригада. Бригадный водитель получил ранения и был доставлен в госпиталь", - говорится в сообщении. Также в Донецкой области в результате обстрела разрушено здание диспетчерского пункта. "Ранения получили два человека", - добавили в ведомстве.