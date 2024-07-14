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Обновление военно-учетных данных не требует прохождения ВВК, - Минобороны

Украина, Воскресенье 14 июля 2024 21:13
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Обновление военно-учетных данных не требует прохождения ВВК, - Минобороны Фото: Обновление военно-учетных данных не требует прохождения ВВК (biz.today.ua)
Автор: Карина Левицкая

При военно-учетных данных прохождение военно-врачебной комиссии не требуется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

В связи с распространением неточной информации в некоторых телеграмм-каналах и других информационных ресурсах по штрафам за обновление данных без прохождения военно-врачебной комиссии Министерство обороны Украины решило объяснить, что предусматривают новые правила.

"Сейчас законодательством Украины предусмотрены отдельные виды воинской обязанности, в частности обновление данных и прохождение медицинского осмотра для определения степени пригодности к прохождению военной службы", - пояснили в министерстве.

Минобороны подчеркнуло, что при обновлении данных прохождение военно-врачебной комиссии не требуется. Прохождение ВВК необходимо только после получения повестки на прохождение военно-врачебной комиссии.

"Законом предусмотрено, что обновление данных гражданами - это отдельный вид воинской обязанности. Кроме того, в статье 21 закона о мобилизационной подготовке и мобилизации предусмотрена отдельная обязанность граждан - прохождение медицинского осмотра для определения степени пригодности к прохождению военной службы", - отметил директор Департамента кадровой политики Минобороны Марк Андрусяк.

Напомним, что срок для обновления персональных данных военнообязанных истекает 16 июля. Минобороны сообщало, что в Резерв+ уже более 2,3 млн украинцев обновили данные.

РБК-Украина побывало возле ЦНАПа в Оболонском районе Киева и рассказало, как проходит и сколько времени занимает обновление данных в Центрах предоставления административных услуг.

Ранее РБК-Украина сообщало, что грозит военнообязанным лицам, если они не уплатят штраф от ТЦК.

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