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Российские оккупанты в очередной раз обстреляли Мирноград: есть жертва и раненые

Мирноград, Воскресенье 14 июля 2024 20:15
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Российские оккупанты в очередной раз обстреляли Мирноград: есть жертва и раненые Фото: Российские оккупанты обстреляли Мирноград (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российские оккупанты в очередной раз обстреляли Мирноград Донецкой области. В результате атаки многие получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

По данным следствия, сегодня, 14 июля, войска РФ совершили атаку на Мирноград. В результате попадания одного из средств поражения в многоквартирный дом в своем доме погибла женщина 40 лет.

Еще шесть гражданских получили телесные повреждения разной степени тяжести. Они доставлены в больницу.

"Предварительно, оккупанты ударили по городу "УМПБ Д-30СН". В населенном пункте повреждены жилые дома и детсад", - сообщили в Офисе.

Напомним, что вчера, 13 июля, Россия попала двумя авиабомбами УМПБ Д-30СН в остановку общественного транспорта и админздание в Мирнограде Донецкой области. В результате вражеской атаки четыре человека погибли, а еще 9 получили ранения.

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