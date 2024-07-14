Конотоп оказался под обстрелом, - мэр города

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook городского головы Артема Семенихина.

"Конотоп под обстрелом! Не пренебрегаем", - написал мэр города.

Напомним, что перед этим сообщением на территории Украины начала распространяться воздушная тревога. В частности, и в Киеве.

В воздушных силах ВСУ сначала сообщили о ракетной опасности с северо-востока. Позже добавили, что вражеская ракета в Черниговской области летит в сторону Киева.

По состоянию на 15.13 в ПС заявили об отбое угрозы для Киевской и Черниговской областей. Однако предупредили о пусках КАБ тактической авиацией в Харьковской области.