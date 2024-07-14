Партизаны разведали завод РФ, ремонтирующий артсистемы: что даст его остановка

Партизаны провели разведку российского завода "СИБМАШ", расположенного в Тюмени. Он, в частности, занимается ремонтом артсистем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал партизанского движения "АТЕШ".

Полное выведение завода из строя, как говорят партизаны, может сократить обслуживание и производство комплектующих для 1000 единиц военной техники РФ ежемесячно.

"Из-за санкций, которые привили к проблемам импорта высоко-технологических процессоров, возникли огромные проблемы с развитием инерциальных навигационных систем", - говорят в "АТЕШ".

Как отмечают партизаны, завод обеспечивает производство, ремонт и восстановление ключевых компонентов военной техники, ракетных и артиллерийских систем, занимается обновлениемсистем управления и навигации.

"Агент изучил стратегически важный завод и его слабые места", - говорится в соообщении.

Разведки "АТЕШ" заводов в России

Партизаны постоянно проводят разведку заводов, находящихся на территории РОссии. Речь идет в большинстве случаев про предприятия, которые участвуют в ремонте и производтве техники и вооружения, связанного с российским ВПК.

Например, недавно партизаны провели разведку еще одного завода в Тюмени. Там производят военные вертолеты и самолеты, в частности, бомбардировщики.

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