РФ сбросила авиабомбу на остановку с людьми в Донецкой области: есть жертвы, много раненых
Россия попала двумя авиабомбами УМПБ Д-30СН в остановку общественного транспорта и админздания в Мирнограде Донецкой области. В результате чего четыре человека погибли, а еще 9 получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.
По данным правоохранителей, из-за вчерашних ударов на месте погибли трое мужчин, среди них - 42-летний водитель автобуса. Женщина, 1983 года рождения, скончалась в больнице.
При этом среди раненых - 16-летний парень, а также еще восемь человек от 20 до 62 лет.
Кроме того, разрушены восемь многоквартирных и пять частных домов, четыре магазина, два админздания и два учебных заведения, гражданский автомобиль.
На месте работали взрывотехники, парамедики, следственно-оперативная группа полиции и все профильные службы. Правоохранители задокументировали последствия атаки.
Фото: последствия удара российских авиабомб в Мирнограде (facebook.com/don.gunp)
Обстрел Мирнограда
Напомним, вчера РФ сбросила пять управляемых авиабомб УМПБ Д-30СН на Мирноград Донецкой области. Полиция сообщала о повреждениях десятков частных домов, двух многоэтажках, учебных заведениях, магазине и автомобиле.
Мирноград часто под российскими обстрелами. Ранее путинские войска сбросили авиабомбы на детский сад, тогда ранения получили пять человек.
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