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РФ сбросила авиабомбу на остановку с людьми в Донецкой области: есть жертвы, много раненых

Суббота 13 июля 2024 13:55
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РФ сбросила авиабомбу на остановку с людьми в Донецкой области: есть жертвы, много раненых Фото: россияне атаковали остановку с людьми в Мирнограде (facebook.com/don.gunp)
Автор: Мария Кучерявец

Россия попала двумя авиабомбами УМПБ Д-30СН в остановку общественного транспорта и админздания в Мирнограде Донецкой области. В результате чего четыре человека погибли, а еще 9 получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

По данным правоохранителей, из-за вчерашних ударов на месте погибли трое мужчин, среди них - 42-летний водитель автобуса. Женщина, 1983 года рождения, скончалась в больнице.

При этом среди раненых - 16-летний парень, а также еще восемь человек от 20 до 62 лет.

Кроме того, разрушены восемь многоквартирных и пять частных домов, четыре магазина, два админздания и два учебных заведения, гражданский автомобиль.

На месте работали взрывотехники, парамедики, следственно-оперативная группа полиции и все профильные службы. Правоохранители задокументировали последствия атаки.

Фото: последствия удара российских авиабомб в Мирнограде (facebook.com/don.gunp)

Обстрел Мирнограда

Напомним, вчера РФ сбросила пять управляемых авиабомб УМПБ Д-30СН на Мирноград Донецкой области. Полиция сообщала о повреждениях десятков частных домов, двух многоэтажках, учебных заведениях, магазине и автомобиле.

Мирноград часто под российскими обстрелами. Ранее путинские войска сбросили авиабомбы на детский сад, тогда ранения получили пять человек.

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