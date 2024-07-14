Покушение на Трампа: новые подробности и реакция мира
В кандидата в президенты США Дональда Трампа вчера, 13 июля, стреляли во время митинга в штате Пенсильвания. Последний подобный случай произошел более 40 лет назад.
Более детально о том, как реагируют на покушение мировые лидеры и что об инциденте говорят в Федеральном бюро расследований США (ФБР), - в материале РБК-Украина.
Содержание:
- ФБР подтвердило покушение
- Первое нападение за 40 лет
- Жертва и пострадавшие
- Что говорит сам Трамп и как реагируют в мире
ФБР подтвердило покушение
Как пишет NBC News, на брифинге специальный агент ФБР Кевин Ройек подтвердил, что стрельба на митинге в Пенсильвании была покушением на кандидата в президенты США Дональда Трампа.
Также он уточнил, что у стрелка не было с собой удостоверения личности. Поэтому следователи, чтобы узнать его личность, используют биометрические данные.
При этом, по словам Ройека, информации о мотивах злоумышленника, которого ликвидировали на месте стрельбы, нет.
В то же время NBC News со ссылкой на источники в правоохранительных органах США утверждает, что личность стрелка установлена. Он - житель Пенсильвании, которому около 20 лет.
New York Post со ссылкой на источники пишет, что стрелком был 20-летний Томас Мэтью Крукс из Бетел-Парка (штат Пенсильвания).
Обновлено 09:34
ФБР подтвердило, что в Трампа стрелял 20-летний Томас Мэтью Крукс.
"ФБР идентифицировало 20-летнего Томаса Мэтью Крукса из Бетел-Парка, штат Пенсильвания, как субъекта, причастного к покушению на бывшего президента Дональда Трампа 13 июля в Батлере, штат Пенсильвания", - сказано в сообщении Бюро.
The Washington Post пишет, что Крукс, согласно спискам избирателей штата Пенсильвания, является республиканцем.
Первое нападение за 40 лет
Издание Associated Press обратило внимание, что такой инцидент в Пенсильвании стал первой стрельбой в кандидата в президенты США или президента США за более чем 40 лет.
Последний подобный случай произошел с Рональдом Рейганом 30 марта 1981 года. Стрелок выпустил шесть пуль в сторону Рейгана, одна из них попала тогдашнему президенту в грудь, но он выжил.
Также в 1968 году в США застрелили Роберта Ф. Кеннеди в 1968 году, а в 1972 году была попытка убийства кандидата в президенты США Джорджа Уоллеса.
Жертва и пострадавшие
По данным американской полиции, в результате стрельбы в штате Пенсильвания был убит один мужчина, еще двое - тяжело ранены. Их личности уже установили.
По словам подполковника полиции штата Пенсильвания Джорджа Бивенса, выстрелы были "разрозненными" и не попадали в одно место в толпе.
"Мы уведомили нескольких членов семьи (погибшего и раненых - ред.), но у них еще не было возможности оповестить дальних родственников", - добавил он.
Что говорит сам Трамп и как реагируют в мире
Реакция Трампа
Бывший президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social заявил, что одна из пуль пробила верхнюю часть его правого уха.
"Я сразу понял, что что-то не так, услышал свист, выстрелы и сразу почувствовал, как пуля разрывает кожу. Началось сильное кровотечение, и тогда я понял, что происходит", - добавил он.
Реакция Байдена
Президент США Джо Байден, который является главным оппонентом Трампа на предстоящих президентских выборах, рассказал, что его проинформировали об инциденте.
"Я рад слышать, что он (Трамп - ред.) в безопасности и чувствует себя хорошо. Я молюсь о нем и его семье, а также о всех, кто был на митинге, поскольку мы ждем дополнительной информации", - написал американский лидер.
Он подчеркнул, что в США нет места такому насилию.
Реакция Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский также отреагировал на стрельбу в Пенсильвании.
"С ужасом узнал о стрельбе по бывшему президенту США Дональду Трампу во время его предвыборного митинга в Пенсильвании. Такому насилию нет оправданий и не должно быть места где угодно в мире. Насилие никогда не должно побеждать", - подчеркнул глава украинского государства.
Он также пожелал Трампу наискорейшего выздоровления и выразил соболезнования родственникам погибшего в результате стрельбы.
Реакция других лидеров
О таком событии уже высказались лидеры и ряда других государств.
В частности, премьер Британии Кир Стармер заявил, что в его стране потрясены стрельбой в Пенсильвании.
"Мы осуждаем все формы политического насилия самым решительным образом и передаем наши наилучшие пожелания президенту Трампу и его семье в это время", - добавил глава британского правительства.
В свою очередь премьер Канады Джастин Трюдо подчеркнул, что политическое насилие "никогда неприемлемо". Он добавил, что "его мысли с Трампом и всеми американцами".
При этом премьер Австралии Энтони Альбанезе подчеркнул, что покушение вызывает беспокойство и тревогу.
"В демократическом процессе нет места насилию. Я рад услышать сообщения о том, что бывший президент Трамп теперь в безопасности", - добавил он.
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал, что в Израиле "молятся за безопасность и скорейшее выздоровление Трампа".
К слову, первые детали стрельбы в Трампа можете узнать в материале РБК-Украина.
При подготовке использовались: заявления спецагента ФБР Кевина Ройека, подполковника полиции штата Пенсильвания Джорджа Бивенса, бывшего президента США Дональда Трампа, президента США Джо Байдена, президента Украины Владимира Зеленского, премьера Британии Кира Стармера, премьера Канады Джастина Трюдо, премьера Австралии Энтони Альбанезе, премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, публикации NBC News, New York Post, Associated Press и The Washington Post.
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