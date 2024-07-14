Покушение на Трампа: новые подробности и реакция мира

В кандидата в президенты США Дональда Трампа вчера, 13 июля, стреляли во время митинга в штате Пенсильвания. Последний подобный случай произошел более 40 лет назад.

Более детально о том, как реагируют на покушение мировые лидеры и что об инциденте говорят в Федеральном бюро расследований США (ФБР), - в материале РБК-Украина .

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ФБР подтвердило покушение

Как пишет NBC News, на брифинге специальный агент ФБР Кевин Ройек подтвердил, что стрельба на митинге в Пенсильвании была покушением на кандидата в президенты США Дональда Трампа.

Также он уточнил, что у стрелка не было с собой удостоверения личности. Поэтому следователи, чтобы узнать его личность, используют биометрические данные.

При этом, по словам Ройека, информации о мотивах злоумышленника, которого ликвидировали на месте стрельбы, нет.

В то же время NBC News со ссылкой на источники в правоохранительных органах США утверждает, что личность стрелка установлена. Он - житель Пенсильвании, которому около 20 лет.

New York Post со ссылкой на источники пишет, что стрелком был 20-летний Томас Мэтью Крукс из Бетел-Парка (штат Пенсильвания).

Обновлено 09:34

ФБР подтвердило, что в Трампа стрелял 20-летний Томас Мэтью Крукс.

"ФБР идентифицировало 20-летнего Томаса Мэтью Крукса из Бетел-Парка, штат Пенсильвания, как субъекта, причастного к покушению на бывшего президента Дональда Трампа 13 июля в Батлере, штат Пенсильвания", - сказано в сообщении Бюро.

The Washington Post пишет, что Крукс, согласно спискам избирателей штата Пенсильвания, является республиканцем.

Первое нападение за 40 лет

Издание Associated Press обратило внимание, что такой инцидент в Пенсильвании стал первой стрельбой в кандидата в президенты США или президента США за более чем 40 лет.

Последний подобный случай произошел с Рональдом Рейганом 30 марта 1981 года. Стрелок выпустил шесть пуль в сторону Рейгана, одна из них попала тогдашнему президенту в грудь, но он выжил.

Также в 1968 году в США застрелили Роберта Ф. Кеннеди в 1968 году, а в 1972 году была попытка убийства кандидата в президенты США Джорджа Уоллеса.

Жертва и пострадавшие

По данным американской полиции, в результате стрельбы в штате Пенсильвания был убит один мужчина, еще двое - тяжело ранены. Их личности уже установили.

По словам подполковника полиции штата Пенсильвания Джорджа Бивенса, выстрелы были "разрозненными" и не попадали в одно место в толпе.

"Мы уведомили нескольких членов семьи (погибшего и раненых - ред.), но у них еще не было возможности оповестить дальних родственников", - добавил он.

Что говорит сам Трамп и как реагируют в мире

Реакция Трампа

Бывший президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social заявил, что одна из пуль пробила верхнюю часть его правого уха.

"Я сразу понял, что что-то не так, услышал свист, выстрелы и сразу почувствовал, как пуля разрывает кожу. Началось сильное кровотечение, и тогда я понял, что происходит", - добавил он.

Реакция Байдена

Президент США Джо Байден, который является главным оппонентом Трампа на предстоящих президентских выборах, рассказал, что его проинформировали об инциденте.

"Я рад слышать, что он (Трамп - ред.) в безопасности и чувствует себя хорошо. Я молюсь о нем и его семье, а также о всех, кто был на митинге, поскольку мы ждем дополнительной информации", - написал американский лидер.

Он подчеркнул, что в США нет места такому насилию.

Реакция Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский также отреагировал на стрельбу в Пенсильвании.

"С ужасом узнал о стрельбе по бывшему президенту США Дональду Трампу во время его предвыборного митинга в Пенсильвании. Такому насилию нет оправданий и не должно быть места где угодно в мире. Насилие никогда не должно побеждать", - подчеркнул глава украинского государства.

Он также пожелал Трампу наискорейшего выздоровления и выразил соболезнования родственникам погибшего в результате стрельбы.

Реакция других лидеров

О таком событии уже высказались лидеры и ряда других государств.

В частности, премьер Британии Кир Стармер заявил, что в его стране потрясены стрельбой в Пенсильвании.

"Мы осуждаем все формы политического насилия самым решительным образом и передаем наши наилучшие пожелания президенту Трампу и его семье в это время", - добавил глава британского правительства.

В свою очередь премьер Канады Джастин Трюдо подчеркнул, что политическое насилие "никогда неприемлемо". Он добавил, что "его мысли с Трампом и всеми американцами".

При этом премьер Австралии Энтони Альбанезе подчеркнул, что покушение вызывает беспокойство и тревогу.

"В демократическом процессе нет места насилию. Я рад услышать сообщения о том, что бывший президент Трамп теперь в безопасности", - добавил он.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал, что в Израиле "молятся за безопасность и скорейшее выздоровление Трампа".