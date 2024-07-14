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Политика НАТО неизменна. Столтенберг ответил, будет ли сбивать Польша ракеты над Украиной

Украина, Воскресенье 14 июля 2024 19:16
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Политика НАТО неизменна. Столтенберг ответил, будет ли сбивать Польша ракеты над Украиной Фото: генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Политика НАТО относительно участия в войне Украины с Россией неизменна. Это касается и вопроса о том, чтобы Польша сбивала ракеты над территорией Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в интервью телемарафону.

"НАТО будет поддерживать Украину и мы сейчас увеличили свою поддержку, в частности за счет различных систем ПВО. Конечно, F-16 также является важным в этом контексте. Мы предоставим и больше наземных систем ПВО и боеприпасы к тем, которые есть", - сказал Столтенберг.

Однако, отвечая на вопрос, по поводу того, чтобы Польша могла сбивать российские ракеты над территорией Украины, генсек заявил, что этого не будет.

"Политика НАТО неизменна - мы не будем участвовать в этом конфликте, мы не станем его частью", - подчеркнул он.

Польша могла бы сбивать российские ракеты над Украиной

Недавно президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Украина вместе с Польшей работают над механизмом того, как бы польское ПВО могло бы сбивать российские ракеты и дроны над украинской территорией.

Позже на этой неделе министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Варшава проконсультируется со своими союзниками по НАТО и заручится их согласием, прежде чем пытаться сбить любые российские ракеты.

Детальнее об этой инициативе и может ли она быть реализована в ближайшее время, - читайте в отдельном материале РБК-Украина.

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