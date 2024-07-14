Политика НАТО неизменна. Столтенберг ответил, будет ли сбивать Польша ракеты над Украиной

Политика НАТО относительно участия в войне Украины с Россией неизменна. Это касается и вопроса о том, чтобы Польша сбивала ракеты над территорией Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в интервью телемарафону.

"НАТО будет поддерживать Украину и мы сейчас увеличили свою поддержку, в частности за счет различных систем ПВО. Конечно, F-16 также является важным в этом контексте. Мы предоставим и больше наземных систем ПВО и боеприпасы к тем, которые есть", - сказал Столтенберг.

Однако, отвечая на вопрос, по поводу того, чтобы Польша могла сбивать российские ракеты над территорией Украины, генсек заявил, что этого не будет.

"Политика НАТО неизменна - мы не будем участвовать в этом конфликте, мы не станем его частью", - подчеркнул он.