Враг пытается прорвать оборону ВСУ в Донецкой области, - Генштаб

В пятницу, 12 июля, на фронте самой горячей оставалась ситуация на Покровском направлении, а также на Кураховском и Торецком направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Вражеские обстрелы

В течение суток противник нанес по территории Украины 45 авиационных ударов, в частности задействовал 58 КАБов, а также использовал для поражения 429 дронов-камикадзе. Россияне обстреляли позиции ВСУ и населенные пункты 3408 раз.

Ситуация на направлениях

С начала суток на фронте произошло 136 боевых столкновений.

На Харьковском направлении враг 11 раз атаковал неподалеку Глыбокого, Волчанска, Старицы и Липцов. Все попытки противника были безуспешными. По предварительным подсчетам, в течение 12 июля и на данный момент агрессор потерял 27 военных убитыми и 52 ранеными. Также Силы обороны уничтожили три артиллерийские системы, систему ПВО "Панцирь - С1", 38 БпЛА, пять единиц автомобильной и три единицы специальной техники, а также повредили два танка, пять артсистем и автомобиль.

На Купянском направлении враг в течение дня шесть раз пытался продвинуться к нашим позициям неподалеку Синьковки, Степной Новоселовки, Песчаного и Берестового. Три атаки противника уже успешно отражены Силами обороны. Бои продолжаются.

На Лиманском направлении сегодня враг атаковал 16 раз в районах Невского, Серебрянского леса, Макеевки, Тернов и Торского. Продолжаются четыре боестолкновения, а все остальные - наши воины остановили. Потери российских оккупантов уточняются.

На Северском направлении враг четыре раза в течение дня пытался прорвать нашу оборону в районах Белогоровки, Раздоловки и Выемки. Бои продолжаются до сих пор. Ситуация контролируемая.

На Краматорском направлении за день произошло 11 боевых столкновений. Девять атак возле Ивановского, Андреевки и Часового Яра захлебнулись. Захватчики несут потери. Ситуация напряженная, продолжается бой в двух локациях возле Часового Яра.

На Торецком направлении наши войска отражали 19 атак противника у Торецка, Северного, Железного, Нью-Йорка. Отбито 14 атак, противник успеха не имел, продолжаются бои.

Наибольшую активность враг проявил сегодня на Покровском направлении. В общем, с начала суток, оккупанты 40 раз пытались вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Александрополь, Новоселовка Первая, Новоалександровка, Прогресс, Лозоватское, Сокол, Яснобродовка, Воздвиженка и Карловка.

Сейчас отражено 33 атаки врага, семь боестолкновений продолжаются. Защитники принимают меры для стабилизации обстановки и недопущения продвижения противника вглубь украинской территории. Противник несет значительные потери - по предварительной информации сегодня наши воины обезвредили на направлении 166 оккупантов, 69 из них - безвозвратно. Уничтожены БМП, вражеский автомобиль и три пушки. Еще три пушки оккупантов существенно повреждены.

На Кураховском направлении враг 17 раз атаковал наши позиции. Наибольшую активность проявил в районе Парасковиевки и Константиновки. Успеха не имел.

На Времовском направлении наши войска отражали 5 атак противника у Водяного и Урожайного, до сих пор продолжается два боестолкновения.

На Ореховском направлении оккупанты трижды безуспешно штурмовали наши позиции в районе Малой Токмачки и Роботино.

На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.

В Генштабе отметили, что за эффективную боевую работу 12 июля следует отметить воинов 72 отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев, которые наносят врагу ощутимые потери в живой силе и технике.