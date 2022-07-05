Коли закінчиться війна в Україні: можливі терміни та умови

Очікування України закінчити війну до зими розходяться з прогнозами західних союзників про затяжний конфлікт із Росією. Водночас в українській розвідці вважають, що перелом у війні розпочнеться вже в серпні, а до кінця 2022 року активність бойових дій значно знизиться.

Коли закінчиться війна в Україні

Під час саміту G7 президент Володимир Зеленський заявив про очікування України завершити повномасштабну війну з РФ до кінця року. Для цього глава держави закликав європейських лідерів надати системи ППО, посилити санкції проти Росії та гарантії безпеки.

Раніше в Офісі президента розповіли про дві умови закінчення війни. Програмою мінімум є відхід російських військ на позиції до 24 лютого, після чого – початок переговорів.

Завданням максимум буде відновлення територіальної цілісності України у міжнародно визнаних кордонах, програш та трансформація РФ.

За словами радника голови ОП Михайла Подоляка, війна триватиме стільки часу, скільки потрібно Україні для доведення того, що Росія має піти з зайнятих територій.

Переломний момент у серпні

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов прогнозує, що у серпні світ побачить перші перемоги України на фронті, а наприкінці року активні бойові дії "досить зменшаться". Однак це ще не буде завершенням війни.

Глава ГУР зазначив, що вважатиме кінцем війни вихід України на свої кордони 1991 року, і це може статися вже у 2023 році.

Яким бачать закінчення конфлікту в НАТО

У Північноатлантичному Альянсі вважають, що війна Росії проти України може бути довготривалою та, найімовірніше, закінчиться переговорами сторін.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс має бути готовим "до довгого шляху". При цьому союзники НАТО здатні продовжувати допомагати Києву, скільки це буде необхідно, щоб посилити позиції України.

На саміті НАТО назвали найкращим способом закінчити війну – допомогти Україні її виграти у військовому розумінні.

Три сценарії від США

У Національній розвідці Штатів оцінюють ситуацію як "досить похмуру", оскільки Путін не відмовився від мети захопити більшу частину України.

Глава відомства Евріл Хейнс озвучила найімовірніший сценарій – досягнення військами агресора лише поступових успіхів на українській території. Інші варіанти розвитку подій: великий прорив російських військ чи успішні дії ЗСУ у стабілізації лінії фронту.

Очікування Києва завершити війну до кінця цього року в США вважають нездійсненними, але продовжуватимуть допомагати Україні зміцнювати оборону.

Спікер Пентагону Джон Кірбі зазначив, що Вашингтон хотів б закінчення війни у ​​найкоротші терміни, проте глава Кремля не демонструє готовності до переговорів і має намір продовжувати атаки.

Ризик затяжної війни

Лідери Європи неодноразово заявляли про ризик переходу в затяжну війну. Так, канцлер Німеччини Олаф Шольц висловив думку, що конфлікт не закінчиться, допоки Путін не визнає свою "колосальну помилку". Тому Заходу важливо продовжувати санкції, військову та фінансову допомогу Україні стільки, скільки знадобиться.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон також вважає, що потрібно готуватися до затяжного конфлікту, адже Росія перейшла до війни не виснаження. Джонсон представив західним партнерам стратегію підтримки, щоб Україна змогла вистояти та завершити військові дії на своїх умовах

Про небезпеку тривалого конфлікту попередив колишній керівник Північноатлантичного Альянсу Андерс Фог Расмуссен. За його словами, росіяни – "майстри" затяжних воєн, про що свідчать їхні дії на Донбасі з 2014 року, у Південній Осетії, Придністров'ї.

В інтерв'ю РБК-Україна екс-генсек НАТО пояснив, що тліючий конфлікт вигідний главі Кремля. Путін вважає, що тривала війна перешкоджатиме прогресу України у зближенні з Євросоюзом, НАТО і ускладнить відновлення країни.