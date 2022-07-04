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Буданов розповів, коли та чим закінчиться війна в Україні

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Київ, Понеділок 04 липня 2022 07:01
Буданов розповів, коли та чим закінчиться війна в Україні Фото: начальник ГУР Кирило Буданов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Владислав Красінський, Марія Кучерявець

Закінчення війни з Росією має стати вихід України на свої межі 1991 року. Це може статися вже в наступному році.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

За його словами, перші видимі результати перелому у війні припадатимуть на серпень цього року.

"Наприкінці року, скажімо так, стан, у якому активні бойові дії досить зменшаться. Але це не буде ще кінцем, треба правильно розуміти те, що я говорю", - пояснює Буданов.

Начальник українською розвідки заявив, що вважатиме кінцем війни саме "вихід на кордони станом на 1991 рік".

"Це буде кінцем цієї усієї авантюри, яку Росія зробила", - зазначив Буданов.

На питання журналіста, коли може закінчитися війна і що для цього потрібно він відповів: "Наступний рік, я так вважаю".

Невтішні прогнози союзників

Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський лідерам "Великої сімки" заявив, що хоче завершення повномасштабної війни Росії проти України до настання зими і попросив допомогти в цьому.

На що в США відповіли, що вважають такий сценарій нереальним і назвали три варіанти розвитку подій.

При цьому в НАТО впевнені, війна Росії проти України буде довготривалою, але Альянс обіцяє допомогти українцям перемогти агресора.

Додамо, європейські лідери також неодноразово говорили про ризик "затяжної" війни РФ проти України.

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