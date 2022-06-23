Війна в Україні буде тривалою, але країни НАТО готові постачати зброю, - Столтенберг

Війна Росії проти України буде довготривалою. Втім, союзники НАТО спроможні продовжувати постачати Києву зброєю стільки, скільки це буде необхідно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генсека НАТО Єнса Столтенберга, якого цитує Politico.

За його словами, союзники по Альянсу несуть "політичне і моральне зобов'язання" не припиняти постачання зброї Україні.

"Так довго, наскільки це потрібно, весь мій меседж полягає в тому, що ми повинні бути готові до довгого шляху. Я не можу точно сказати, скільки триватиме ця війна. Але я просто кажу особам, які ухвалюють рішення в столицях НАТО… що ми маємо політичний і моральний обов’язок надавати суттєву підтримку протягом тривалого часу", - сказав Столтенберг.

Він також підкреслив на необхідності підтримувати постачання Україні сучасних, важких озброєнь, "як це вже давно роблять союзники по НАТО", а також ту роль, яку Альянс може відіграти у забезпеченні підтримки.

Столтенберг додав, що війна в Україні фактично розпочалася ще у 2014 році, коли Росія окупувала Крим та підтримала бойовиків на сході України.

Нагадаємо, нещодавно в НАТО говорили про передачу Україні озброєння. Зокрема, йшлося про далекобійну артилерію.

Також Столтенберг заявляв, що НАТО готує план переходу ЗСУ на озброєння Альянсу.

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