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Путін все ще хоче "велику частину України": США бачать три можливі сценарії війни

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Вашингтон, Четвер 30 червня 2022 10:20
Путін все ще хоче "велику частину України": США бачать три можливі сценарії війни Фото: голова розвідки США Евріл Хейнс (gettyimages.com)
Автор: Марія Кучерявець

У російського диктатора Володимира Путіна все ще є бажання захопити "велику частину України". США бачать три можливі сценарії розвитку цієї війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова голови розвідки США Евріл Хейнс, яку цитує Sky News.

"Ми продовжуємо перебувати в становищі, коли ми дивимося на президента Путіна і думаємо, що в нього фактично ті самі політичні цілі, що й раніше, тобто він хоче захопити більшу частину України", - каже Хейнс.

Вона також зазначила, що картина війни залишається "досить похмурою", і спецслужби США побачили три можливі сценарії у найближчій перспективі, а саме:

  • російські війська зможуть досягти лише поступових успіхів (в США такий сценарій вважають найімовірнішим),
  • великий прорив російських військ,
  • успіх України у стабілізації лінії фронту.

Нагадаємо, нещодавно в США заявили, вони не бачать можливості закінчення війни Росії проти України до кінця року, як на це сподівається президент Володимир Зеленський.

Додамо, за даними Інституту вивчення війни, російські війська продовжують наступальні операції в спробі відновити контроль над населеними пунктами на північ від Харкова, що свідчить, що Москва все ще має серйозні територіальні амбіції за межами Донбасу.

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