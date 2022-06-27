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Зеленський дипломатам G7: війна в Україні має завершитися до зими

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Київ, Понеділок 27 червня 2022 13:09
Зеленський дипломатам G7: війна в Україні має завершитися до зими Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

Президент України Володимир Зеленський заявив лідерам" Великої сімки " що хоче, щоб повномасштабна війна Росії проти України завершилася до кінця року до настання зими.

Про це повідомили два європейських дипломати, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Глава держави також попросив надати Україні системи протиповітряної оборони, посилити санкції проти Росії і гарантії безпеки.

Крім того, Зеленський попросив допомоги в експорті зерна з України та у відновленні країни після війни.

Нагадаємо, раніше у США назвали три головні цілі самітів G7 і НАТО. Вони пов'язані з Україною.

Крім того, Bloomberg повідомляв, що країни-учасниці G7 візьмуть на себе зобов'язання надавати Україні безстрокову підтримку у війні проти РФ.

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Володимир Зеленський G7 Війна Росії проти України
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