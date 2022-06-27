Зеленський дипломатам G7: війна в Україні має завершитися до зими
Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Президент України Володимир Зеленський заявив лідерам" Великої сімки " що хоче, щоб повномасштабна війна Росії проти України завершилася до кінця року до настання зими.
Про це повідомили два європейських дипломати, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Глава держави також попросив надати Україні системи протиповітряної оборони, посилити санкції проти Росії і гарантії безпеки.
Крім того, Зеленський попросив допомоги в експорті зерна з України та у відновленні країни після війни.
Нагадаємо, раніше у США назвали три головні цілі самітів G7 і НАТО. Вони пов'язані з Україною.
Крім того, Bloomberg повідомляв, що країни-учасниці G7 візьмуть на себе зобов'язання надавати Україні безстрокову підтримку у війні проти РФ.