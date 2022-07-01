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Українці назвали єдиний прийнятний варіант встановлення миру

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Україна, П'ятниця 01 липня 2022 14:38
Українці назвали єдиний прийнятний варіант встановлення миру Фото: Українці проти того, аби віддати Москві свою землю (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Україна повертає територію, підконтрольну їй до 2014 року, включаючи весь Донбас і Крим. Такий варіант встановлення миру вважають прийнятним 73% українців, скоріше прийнятним - 16%, неприйнятним - 3%, скоріше неприйнятним - 4%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування КМІС.

Українці назвали єдиний прийнятний варіант встановлення мируВодночас варіант, коли Україна повертає територію, підконтрольну їй до 2022 року, не включаючи Крим і окремі райони Донецької та Луганської областей, вважають прийнятним 10% українців, скоріше прийнятним - 16%, зовсім неприйнятним - 42%, скоріше неприйнятним - 24%.

Крім того, варіант, коли Україна претендує лише на ту територію, яка підконтрольна їй зараз, вважають прийнятним 6%, скоріше прийнятним - 7%, зовсім неприйнятим - 65%, скоріше неприйнятним - 16%.

Українці назвали єдиний прийнятний варіант встановлення миру

Дослідження було розроблено та проведено Національним демократичним інститутом в Україні. Польові роботи було виконано Київським міжнародним інститутом соціології з 2 по 11 травня 2022 року за допомогою методу комп'ютерної системи телефонних опитувань (CATI) із 2500 завершених інтерв’ю. Опитування репрезентативне лише для дорослого населення, яке зараз проживає в Україні та користується мобільними телефонами. Території, які були непідконтрольні уряду України до 24 лютого 2022 року, були виключені з дослідження. Середня похибка для національної вибірки не перевищує 3%.

Зазначимо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", в середині червня 93% опитаних впевнені в тому, що Україна зможе відбити напад Росії. Більшість (67%) вважають, що для перемоги потрібно не менше півроку, або ж і більше часу (зокрема, 18% - більше року). У перемогу за кілька місяців вірять чверть опитаних (25%), за кілька тижнів - близько 6%.

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