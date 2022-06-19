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Джонсон пропонує план підтримки України із чотирьох пунктів: список

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Лондон, Неділя 19 червня 2022 11:48
Джонсон пропонує план підтримки України із чотирьох пунктів: список Фото: Борис Джонсон, прем'єр-міністр Британії (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Великобританія пропонує західним партнерам стратегію підтримки України на тлі заяв про затяжну війну з Росією. Цей план складається із чотирьох пунктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на колонку прем'єр-міністра Британії Бориса Джонсона в The Sunday Times.

"Нам потрібно готуватися до затяжної війни, тому що Путін перейшов до військової кампанії на виснаження, намагаючись стерти українські сили дедалі більше. Сполучене Королівство та наші друзі мають реагувати, а саме забезпечити Україну необхідними стратегічними ресурсами, щоб вона могла вистояти і зрештою здобути перемогу", - написав Джонсон.

За його словами, головною причиною того, що Захід має підтримувати Україну, попри пов'язані з цим витрати та інші проблеми, є імперські амбіції та агресивні плани Росії.

"Все залежить від того, чи Україна буде здатна швидше збільшити свою спроможність відвоювати загарбані території, поки росіяни будуть прискорено збирати ресурси для нової атаки. Наша задача полягає в тому, аби час все-таки став союзником України в цій ситуації", - зазначив Джонсон.

Чотири кроки для Заходу

Британський прем'єр впевнений, що задля перемоги України у війні союзники мають зробити наступне:

  • Забезпечити Україну озброєнням, боєприпасами та спорядженням. Британія планує навчати близько 10 тисяч українських військових упродовж 120 днів.
  • Фінансова допомога. Західні країни мають допомогти Україні зберегти стабільність своїх державних інститутів фінансовою допомогою, адже український уряд має утримувати соціальну інфраструктуру, виплачувати заробітну плату та пенсії, а також фінансувати відбудову зруйнованих будівель.
  • Забезпечити сухопутні маршрути для українського експорту. Це важливо для збереження надходжень в українську економіку.
  • Розблокувати українські морські порти. Захід повинен негайно допомогти вивезти 25 мільйонів тонн пшениці й кукурудзи, які потребують найменш розвинуті країни світу для подолання продовольчої кризи.

Нагадаємо, раніше Борис Джонсон попередив про ризик "втоми від України" у світі.

Додамо, такожРБК-Україна писало про те, 17 червня, до Києва з неоголошеним візитом прибув британський прем'єр.

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