Когда закончится война в Украине: возможные сроки и условия

Ожидания Украины закончить войну до зимы расходятся с прогнозами западных союзников о затяжном конфликте с Россией. В то же время в украинской разведке считают, что перелом в войне начнется уже в августе, а к концу 2022 года активность боевых действий значительно снизится.

Когда закончится война в Украине

Во время саммита G7 президент Владимир Зеленский заявил об ожиданиях Украины завершить полномасштабную войну с РФ к концу года. Для этого глава государства призвал европейских лидеров предоставить системы ПВО, усилить санкции против России и гарантии безопасности.

Ранее в Офисе президента рассказали о двух условиях окончания войны. Программой минимум является отход российских войск на позиции до 24 февраля, после чего - начало переговоров.

Задачей максимум будет восстановление территориальной целостности Украины в международно признанных границах, проигрыш и трансформация РФ.

По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, война будет продолжаться столько времени, сколько потребуется Украине для доказывания того, что Россия должна уйти с занятых территорий.

Переломный момент в августе

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов прогнозирует, что в августе мир увидит первые победы Украины на фронте, а в конце года активные боевые действия "достаточно уменьшатся". Однако это еще не будет завершением войны.

Глава ГУР отметил, что будет считать концом войны выход Украины на свои границы 1991 года, и это может произойти уже в 2023 году.

Каким видят окончание конфликта в НАТО

В Североатлантическом Альянсе считают, что война России против Украины может быть долговременной и, скорее всего, закончится переговорами сторон.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс должен быть готов "к долгому пути". При этом союзники НАТО способны продолжать оказывать помощь Киеву, сколько это будет необходимо, чтобы усилить позиции Украины.

На саммите НАТО назвали лучшим способом закончить войну - помочь Украине ее выиграть в военном понимании.

Три сценария от США

В Национальной разведке Штатов оценивают ситуацию как "довольно мрачную", поскольку Путин не отказался от цели захватить большую часть Украины.

Глава ведомства Эврил Хейнс озвучила наиболее вероятный сценарий - достижение войсками агрессора лишь постепенных успехов на украинской территории. Другие варианты развития событий: крупный прорыв российских войск или успешные действия ВСУ в стабилизации линии фронта.

Ожидания Киева завершить войну до конца текущего года в США считают неосуществимыми, но будут продолжать помогать Украине укреплять оборону.

Спикер Пентагона Джон Кирби отметил, что Вашингтон хотел бы окончания войны в кратчайшие сроки, однако глава Кремля не демонстрирует готовности к переговорам и намерен продолжать атаки.

Риск затяжной войны

Лидеры Европы неоднократно заявляли о риске перехода в затяжную войну. Так, канцлер Германии Олаф Шольц выразил мнение, что конфликт не закончится, пока Путин не признает свою "колоссальную ошибку". Поэтому Западу важно продолжать санкции, военную и финансовую помощь Украине столько, сколько понадобится.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также считает, что необходимо готовиться к затяжному конфликту, т.к. Россия перешла к войне не истощение. Джонсон представил западным партнерам стратегию поддержки, чтобы Украина смогла выстоять и завершить военные действия на своих условиях

Об опасности именно длительного конфликта предупредил бывший руководитель Североатлантического Альянса Андерс Фог Расмуссен. По его словам, россияне - "мастера" затяжных войн, о чем свидетельствуют их действия на Донбассе с 2014 года, а также в Южной Осетии, Приднестровье.

В интервью РБК-Украина экс-генсек НАТО объяснил, что тлеющий конфликт выгоден главе Кремля. Путин считает, что длительная война будет препятствовать прогрессу Украины в сближении с Евросоюзом, НАТО и затруднит восстановление страны.