Обстріл Києва та захоплення Сєвєродонецька: новини за вихідні

Російські війська повністю захопили Сєвєродонецьк, Росія вдарила по Києву, в Німеччині стартував саміт країн G7. Докладніше про те, що сталося на вихідних, 25-26 червня - в матеріалі РБК-Україна.

Війна Росії проти України: останні новини

Головна тема - Україна. Основні заяви лідерів на саміті G7

У неділю, 26 червня, в замку Ельмау в Німеччині стартував триденний саміт країн G7. Однією з головних тим переговорів стала Україна і війна, розв'язана Росією.

Детально про головні заяви лідерів "Великої сімки" - в матеріалі РБК-Україна.

G7 візьме зобов'язання щодо безстрокової підтримки України, - Bloomberg

Країни-учасниці формату G7 ("Велика сімка") візьмуть на себе зобов'язання надавати Україні безстрокову підтримку у війні проти Російської Федерації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Видання з посиланням на проект підсумкової заяви саміту G7 в Баварії зазначає, що мова йде про різні види допомоги. "Ми будемо продовжувати надавати фінансову, гуманітарну, військову і дипломатичну підтримку і допомагати Україні стільки, скільки буде потрібно", - йдеться в тексті проекту заяви.

Лукашенко назвав "ізоляцію" Калінінграда оголошенням війни

Білорусь вважає, що "блокування транзиту" до Калінінградської області через Литву є оголошенням війни. Про це заявив лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко у ході переговорів з президентом РФ Володимиром Путіним.

Він також додав, що така політика "є огидною та агресивною".

Патріарх Кирило мало не провалився під землю під час освячення храму (відео)

Любитель розкоші і приятель Володимира Путіна патріарх Кирило в прямому сенсі мало не провалився під землю. Це сталося під час освячення храму в Новоросійську. Про таке падіння єпископа повідомляють у соцмережах.

Люди в соцмережах жартують, що патріарх не встиг провалитися під землю, його підхопили. Відзначається, що причиною падіння став мармур, на якому Кирило послизнувся. З'явилося відео падіння.

В Україну прийде затяжна спека до +35-ти

Погода в Україні буде сильно спекотною до кінця червня й на початку липня. Пік "пекла" очікується у вівторок, 28-го, а незначне полегшення - в перших числах липня.

Що буде далі з погодою - читайте в матеріалі Styler.