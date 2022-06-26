G7 візьме зобов'язання щодо безстрокової підтримки України, - Bloomberg
Країни-учасниці формату G7 ("Велика сімка") візьмуть на себе зобов'язання надавати Україні безстрокову підтримку у війні проти Російської Федерації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Видання з посиланням на проект підсумкової заяви саміту G7 в Баварії зазначає, що мова йде про різні види допомоги.
"Ми будемо продовжувати надавати фінансову, гуманітарну, військову і дипломатичну підтримку і допомагати Україні стільки, скільки буде потрібно", - йдеться в тексті проекту заяви.
Bloomberg підкреслює, що це формулювання важливе, тому що країни НАТО стурбовані затягуванням війни, а Німеччина і Франція раніше натякали на можливість переговорів про припинення вогню в Україні.
Нагадаємо, раніше Сполучені Штати Америки заявляли, що будуть підтримувати Україну, скільки потрібно.
Про безстрокову підтримку запевняли в НАТО.
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