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G7 візьме зобов'язання щодо безстрокової підтримки України, - Bloomberg

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Баварія, Неділя 26 червня 2022 18:52
G7 візьме зобов'язання щодо безстрокової підтримки України, - Bloomberg Фото: лідери "Великої сімки" (twitter.com/BorisJohnson)
Автор: Сергей Новиков

Країни-учасниці формату G7 ("Велика сімка") візьмуть на себе зобов'язання надавати Україні безстрокову підтримку у війні проти Російської Федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Видання з посиланням на проект підсумкової заяви саміту G7 в Баварії зазначає, що мова йде про різні види допомоги.

"Ми будемо продовжувати надавати фінансову, гуманітарну, військову і дипломатичну підтримку і допомагати Україні стільки, скільки буде потрібно", - йдеться в тексті проекту заяви.

Bloomberg підкреслює, що це формулювання важливе, тому що країни НАТО стурбовані затягуванням війни, а Німеччина і Франція раніше натякали на можливість переговорів про припинення вогню в Україні.

Нагадаємо, раніше Сполучені Штати Америки заявляли, що будуть підтримувати Україну, скільки потрібно.

Про безстрокову підтримку запевняли в НАТО.

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G7 Війна Росії проти України
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