G7 візьме зобов'язання щодо безстрокової підтримки України, - Bloomberg

Країни-учасниці формату G7 ("Велика сімка") візьмуть на себе зобов'язання надавати Україні безстрокову підтримку у війні проти Російської Федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Видання з посиланням на проект підсумкової заяви саміту G7 в Баварії зазначає, що мова йде про різні види допомоги.

"Ми будемо продовжувати надавати фінансову, гуманітарну, військову і дипломатичну підтримку і допомагати Україні стільки, скільки буде потрібно", - йдеться в тексті проекту заяви.

Bloomberg підкреслює, що це формулювання важливе, тому що країни НАТО стурбовані затягуванням війни, а Німеччина і Франція раніше натякали на можливість переговорів про припинення вогню в Україні.