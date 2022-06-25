ЗСУ розбили російську колону "Ураганів" і БТР на Донбасі
Сили спеціальних операцій Збройних сил України розбили колону російської військової техніки на Донбасі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook 3-го окремого полку спеціального призначення імені князя Святослава Хороброго.
Повідомляється, що розвідники ССО в Донецькій області виявили російську колону, що налічувала 6 РСЗВ "Ураган", транспортно-заряджаючі машини, бензовози, вантажівки, машини управління вогнем, БТР і БМП.
"Вдало навівши артилерію, воїни ССО коригували вогонь українських гармат, поки ті розносили ворожу техніку на шматки", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше механізована бригада імені гетьмана Івана Мазепи показала, як знищують російських окупантів у Мар'їнці під Донецьком.
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