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ЗСУ розбили російську колону "Ураганів" і БТР на Донбасі

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Донецька область, Субота 25 червня 2022 22:52
ЗСУ розбили російську колону "Ураганів" і БТР на Донбасі Фото: російську колону на Донбасі розбили українські війська (GettyImages)
Автор: Ілона Свиридова

Сили спеціальних операцій Збройних сил України розбили колону російської військової техніки на Донбасі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook 3-го окремого полку спеціального призначення імені князя Святослава Хороброго.

Повідомляється, що розвідники ССО в Донецькій області виявили російську колону, що налічувала 6 РСЗВ "Ураган", транспортно-заряджаючі машини, бензовози, вантажівки, машини управління вогнем, БТР і БМП.

"Вдало навівши артилерію, воїни ССО коригували вогонь українських гармат, поки ті розносили ворожу техніку на шматки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше механізована бригада імені гетьмана Івана Мазепи показала, як знищують російських окупантів у Мар'їнці під Донецьком.

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