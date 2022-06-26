Головна тема - Україна. Основні заяви лідерів на саміті G7

У неділю, 26 червня, в замку Ельмау в Німеччині стартував триденний саміт країн G7. Однією з головних тим переговорів стане Україна і війна, розв'язана Росією.

Детально про головні заяви лідерів "Великої сімки" - в матеріалі РБК-Україна нижче.

Зустріч Байдена і Шольца

Першу зустріч на полях саміту провели президент США Джо Байден і канцлер Німеччини Олаф Шольц.

В ході розмови глава німецького уряду заявив, що Захід має єдину позицію щодо російської агресії. Шольц додав, що послав Путіну чіткий сигнал напередодні зустрічі лідерів "Великої сімки".

Заборона на імпорт російського золота

Перед початком саміту в Німеччині у Великобританії повідомили, що разом з США, Канадою і Японією погодили введення заборони на імпорт золота з Росії, щоб посилити тиск на "військову машину" Путіна.

Прем'єр країни Борис Джонсон під час перемов закликатиме інших лідерів G7 ввести нові обмеження.

Заяви Джонсона

На полях саміту глава британського уряду Борис Джонсон встиг зробити ряд заяв. Зокрема, він вважає, що Німеччина йде на жертви, щоб допомогти Україні, в тому числі дає зброю і поступово відмовляється від російського газу.

Також він під час зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном попередив, що спроби мирного врегулювання конфлікту в Україні можуть призвести до посилення нестабільності у світі.

Реакція Байдена на ракетний удар по Києву

Під час спілкування з журналістами американський президент Джо Байден висловився про ранковий обстріл столиці України. Він назвав ракетний удар прикладом російського варварства.