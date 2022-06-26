ru ua
Нд, 26 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Головна тема - Україна. Основні заяви лідерів на саміті G7

Новость на русском →
Баварія, Неділя 26 червня 2022 15:03
Головна тема - Україна. Основні заяви лідерів на саміті G7 Фото: у Німеччині проходить саміт G7 (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У неділю, 26 червня, в замку Ельмау в Німеччині стартував триденний саміт країн G7. Однією з головних тим переговорів стане Україна і війна, розв'язана Росією.

Детально про головні заяви лідерів "Великої сімки" - в матеріалі РБК-Україна нижче.

Зустріч Байдена і Шольца

Першу зустріч на полях саміту провели президент США Джо Байден і канцлер Німеччини Олаф Шольц.

В ході розмови глава німецького уряду заявив, що Захід має єдину позицію щодо російської агресії. Шольц додав, що послав Путіну чіткий сигнал напередодні зустрічі лідерів "Великої сімки".

Заборона на імпорт російського золота

Перед початком саміту в Німеччині у Великобританії повідомили, що разом з США, Канадою і Японією погодили введення заборони на імпорт золота з Росії, щоб посилити тиск на "військову машину" Путіна.

Прем'єр країни Борис Джонсон під час перемов закликатиме інших лідерів G7 ввести нові обмеження.

Заяви Джонсона

На полях саміту глава британського уряду Борис Джонсон встиг зробити ряд заяв. Зокрема, він вважає, що Німеччина йде на жертви, щоб допомогти Україні, в тому числі дає зброю і поступово відмовляється від російського газу.

Також він під час зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном попередив, що спроби мирного врегулювання конфлікту в Україні можуть призвести до посилення нестабільності у світі.

Реакція Байдена на ракетний удар по Києву

Під час спілкування з журналістами американський президент Джо Байден висловився про ранковий обстріл столиці України. Він назвав ракетний удар прикладом російського варварства.

Раніше ми повідомляли, що на саміт "Великої сімки" запросили президента України Володимира Зеленського.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Германия Джозеф Байден G7 Саміт G7 Борис Джонсон Війна в Україні Олаф Шольц
NEWS
Ракетний удар по Києву: репортаж з місця події
Ракетний удар по Києву: репортаж з місця події
DAILY
Вадим Скібіцький, ГУР Міноборони: Путін розуміє, що це буде війна на виснаження
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Вадим Скібіцький, ГУР Міноборони: Путін розуміє, що це буде війна на виснаження