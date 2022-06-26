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Ракетний обстріл Києва: одна з ракет влучила у дитячий садок

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Неділя 26 червня 2022 11:37
Ракетний обстріл Києва: одна з ракет влучила у дитячий садок Фото: одна з російських ракет влучила у дитячий садок в Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Російські військові зранку завдали ракетного удару по Києву. Один зі снарядів влучив у дитячий садок.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Київ оперативний".

Фото: одна з російських ракет влучила у дитячий садок в Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)

Ракета, яка влучила по дитячому садку - утворила велику вирву. Частина будівлі була зруйнована.

"Друге влучення "високоточної" ракети Путіна було в дитячий садок на вулиці Половецькій. На місці, де був дитячий майданчик, тепер вирва діаметром 7 метрів", - пише радник глави МВС Антон Геращенко

Фото: одна з російських ракет влучила у дитячий садок в Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Києві зранку пролунали чотири вибухи. Внаслідок влучання ракети в по багатоповерхівці в Шевченківському районі Києва постраждало п'ятеро осіб.

РБК-Україна публікує детальний репортаж з місця подій.

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