ru ua
Нд, 26 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Останнє неокуповане місто Луганської області. Росіяни намагаються взяти Лисичанськ

Новость на русском →
Луганська область, Неділя 26 червня 2022 12:55
Останнє неокуповане місто Луганської області. Росіяни намагаються взяти Лисичанськ Фото: голова Луганської ОВА Сергій Гайдай (t.me/luhanskaVTSA)
Автор: Марія Кучерявець

Російські війська зосередили сили на захопленні Лисичанська. Це станом на зараз останнє неокуповане місто в луганській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської області Сергія Гайдая в Telegram.

"Після захоплення Сєвєродонецька ворожа армія зосередила усі сили на захопленні останньої фортеці Луганщини - Лисичанська", - пише Гайдай.

За його словами, по місту РФ завдає авіаудари, а також у районі Білої Гори.

"Руйнувань багато - Лисичанськ вже майже не впізнати. На землі лежить телевізійна вежа, серйозно пошкоджено автомобільний міст, є потрапляння снарядів в будинки, будівлю СБУ тощо. На території багатопрофільної лікарні знайдено тіло чоловіка без ознак життя. Він отримав чисельні мінно-вибухові травми", - інформує Гайдай.

Він розповів, що після відведення підрозділів наших військ ворог закріпився в Сєвєродонецьку, Сиротиному, Вороновому та Борівському.

"Наостанок росіяни здійснили обстріл "Азоту" та полігону ДСНС в Сєвєродонецьку, відкрили вогонь по селищах Павлоград та Синецький, перевірили на міцність вже зруйновані та обстріляні мости на Лисичанськ", - додає Гайдай.

Також зазнали руйнувань від російської навали Вовчоярівка, Лоскутівка, Верхньокам’янка і Золотарівка.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, захоплення Росією Сєвєродонецька є значним досягненням у рамках її цілеспрямованого наступу на Донбас, оскільки місто було великим промисловим центром і займало стратегічне становище на річці Сіверський Донець.

Додамо, раніше начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що українські війська відійшли з Сєвєродонецька на височини в районі Лисичанська і зайняли підготовлені рубежі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Луганськ Лисичанськ Донбас
NEWS
Ракетний удар по Києву: репортаж з місця події
Ракетний удар по Києву: репортаж з місця події
DAILY
Вадим Скібіцький, ГУР Міноборони: Путін розуміє, що це буде війна на виснаження
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Вадим Скібіцький, ГУР Міноборони: Путін розуміє, що це буде війна на виснаження