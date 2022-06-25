Лукашенко назвав "ізоляцію" Калінінграда оголошенням війни

Білорусь вважає, що "блокування транзиту" до Калінінградської області через Литву є оголошенням війни.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко у ході переговорів з президентом РФ Володимиром Путіним.

"Те саме і Литва. Останнім часом наростає потік інформації щодо їхнього задуму припинити транзит з Росії через Білорусь до Калінінграда, ізолювати Калінінград. Ну, слухайте, це схоже на оголошення якоїсь війни вже, це ж неприпустимо", - заявив Лукашенко. Він також додав, що така політика "є огидною та агресивною".