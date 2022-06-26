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Росія вночі била по Харкову: обстріляна лікарня та житловий сектор

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Харків, Неділя 26 червня 2022 10:46
Росія вночі била по Харкову: обстріляна лікарня та житловий сектор Фото: російські війська вночі знову били по Харкову (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Вночі Харків вчергове піддався обстрілам російських військ. Ворог атакував лікарню та житлові будинки, врятовано двоє людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС в Харківській області.

Фото: Росія вночі била по Харкову (facebook.com/MNSKHARKIV)

"Ворог завдав удару виключно по житловому сектору, багатоповерхівкам та лікарні. Події сталися у Холодногірському, Шевченківському та Немишлянському районах Харкова. Співробітники ДСНС ліквідували 3 пожежі, було врятовано з-під завалів 2 людей", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, ракета потрапила до медкомплексу на 602-му мікрорайоні.

Голова ОВА Олег Синєгубов також розповів про нічний обстріл міста.

"Близько 23 год російська ракета влучила у двоповерховий будинок Холодногірського району Харкова, 2 харків’ян із вибуховими травмами госпіталізували до медичних установ", - пише він.

За його словами, через обстріли горіли балкони квартир багатоповерхівок, автомобілі, гаражі.

"Після 00 год в Немишлянському районі окупанти обстріляли лікувальний заклад. Пошкоджені дах, технічний поверх, операційна на 7-му поверсі та перекриття 6-го поверху в рентгенкабінеті. Постраждалих немає", - додає Синєгубов.

Крім того, по області окупанти обстрілювали Харківський, Ізюмський, Богодухівський, Чугуївський райони.

Загалом за добу по області через обстріли 7 людей поранено, їх госпіталізували: Харків - 3 людини, Ізюмський район - 4 особи, а у Богодухівському районі загинула жінка 79 років.

Нагадаємо, вчора в Харкові під обстріл знову потрапила ядерна установка.

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