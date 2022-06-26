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Ракетний удар по житловому будинку Києва: кількість постраждалих продовжує зростати

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Неділя 26 червня 2022 16:22
Ракетний удар по житловому будинку Києва: кількість постраждалих продовжує зростати Фото: Віталій Кличко, мер Києва (t.me/vitaliy_klitschko)
Автор: Сергій Пишкін

Кількість постраждалих внаслідок попадання ракети в один з житлових будинків Києва, продовжує зростати.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал київського міського голови Віталія Кличка.

Як відзначив Кличко, рятувально-пошукові роботи в житловому будинку продовжуються.

"На цей час виявили тіло одного загиблого. Ушкодження отримали 6 мешканців будинку. Чотирьох із них, в тому числі семирічну дівчинку, госпіталізували. Двоє - з легкими травмами - лікуватимуться амбулаторно", - пише мер.

Неповнолітню вже прооперували, її життю нічого не загрожує. Мама дитини перебуває в стані середньої тяжкості.

Ракетний удар по житловому будинку

Вибухи у Києві пролунали близько о 7 годині ранку в Шевченківському районі столиці. Ворожі ракети влучили по житловому будинку й дитячому садочку.

Раніше було відомо, що внаслідок удару по будівлі загинула одна людина, ще п'ятеро постраждали. У однієї з постраждалих виявили паспорт Росії.

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