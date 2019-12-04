Затримання Онищенка та контракт з Росією: новини за 3 грудня

У Німеччині затримали екс-нардепа Онищенко

Колишнього народного депутата Олександра Онищенка за запитом Національного антикорупційного бюро України затримали в Німеччині. Онищенко був затриманий 29 листопада у німецькому місті Аахен.

Вирішується питання про його екстрадицію.

Онищенко фігурує в кримінальній справі про організацію так званих "газових схем" під час перебування народним депутатом.

Україна продовжила угоду з Росією на транзит нафти на 10 років

АТ "Укртранснафта" та ПАТ "Транснефть" уклали додаткову угоду до договору про транспортування нафти територією України, яка продовжує його дію на десять років. Контракт на транзит нафти буде діяти до 2030 року.

Соратника Труби затримали на хабарі

Екс-начальника головного слідчого управління Генеральної прокуратури України (ГПУ) Ігоря Щербину затримали на хабарі. Пізніше йому повідомили про підозру. Також затриманий можливий спільник Щербини - підприємць у сфері будівництва.

Слідство встановило, що колишній посадовець ГПУ за посередництва підприємця у сфері будівництва вимагав від однієї зі столичних компаній-забудовниць 150 тис. дол. хабапа.

Рада схвалила переведення до ДБР прокурорів у справах Майдану

Верховна рада України прийняла в другому читанні законопроект №2116 про перезапуск Державного бюро розслідування, передає кореспондент РБК-Україна.

Законом передбачається переведення до ДБР слідчих і прокурорів, які розслідували в Генеральній прокуратурі справи Майдану.

Суд дозволив арештувати Жеваго

Суд дозволив заарештувати колишнього народного депутата Костянтина Жеваго, який підозрюється у розтраті майна одного із банків України. Жеваго оголошено у міжнародний розшук.

Зеленський оголосив про запуск програми для повернення мігрантів і заробітчан

Президент України Володимир Зеленський оголосив про запуск державної програми, щоб стимулювати українців за кордоном повертатися до країни. Про це він заявив у своєму новому відеозверненні.

За його словами, в Україні запускають державну програму "Повертайся і залишайся".

У РФ заявили про прохання Угорщини допомогти в захисті меншин в Україні

Парламент Угорщини направив Держдумі Російської Федерації прохання об'єднати зусилля щодо "захисту прав мовних меншин" в Україні. Про це заявив спікер Держдуми В'ячеслав Володін, передають російські ЗМІ.

В Угорщині заперечують, що просили РФ "допомогти в захисті" нацменшин в Україні.

Альперін вийшов із СІЗО

Одеський підприємець Вадим Альперін, якого нещодавно арештував Вищий антикорупційний суд України, вийшов зі Слідчого ізолятора. Як передає РБК-Україна, про це сам Альперін написав у Facebook.

Для виходу з СІЗО Альперіну було визначено суму грошової застави - 70 мільйонів гривень.

До цього президент України Володимир Зеленський назвав Альперіна одним з хрещених батьків української контрабанди та обіцяв винагороду тим, хто доможе знайти контрабандиста.

В'ятрович приніс присягу нардепа

Колишній керівник Інситуту національної пам'яті Володимир В'ятрович приніс присягу народного депутата. Пізніше глава парламенту Дмитро Разумков оголосив про входження нардепа до фракції "Європейська солідарність".

До цього В'ятрович заявив, що в парламенті збирається "зупиняти "русскій мір" і не піде на жодні компроміси щодо національних інтересів.

В Україні можуть перенести Різдво: в ПЦУ зробили заяву

Православна церква України підтримала ідею предстоятеля Митрополита Епіфанія про те, щоб перенести дату святкування Різдва з 7 січня на 25 грудня, але за умови, що на це погодиться громадськість. Про це йдеться в заяві на сторінці прес-служби ПЦУ в Facebook.