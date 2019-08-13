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"Укртранснафта" збільшила обсяги транспортування нафти

Новини » Економіка    13.08.2019 - 15:44
"Укртранснафта" збільшила обсяги транспортування нафти
Фото: нафтопровід (twitter.com/NaftogazUkraine)

Поставки нафти на НПЗ зросли

Обсяг перекачування нафти у липні 2019 року для споживачів України (НПЗ) зріс у порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 8,2% до 200,8 тис. тонн. Про це повідомляє прес-служба АТ "Укртранснафта" у Facebook.

Зокрема, у липні 2019 року "Укртранснафта" транспортувала на НПЗ 27,4 тис. тонн американської нафти сорту Bakken, зазначили в прес-службі.

Водночас, загальний обсяг транспортованої нафти для потреб українських та європейських споживачів за результатами січня-липня 2019 року становить 7,926 млн тонн нафти (на 10% менше порівняно з таким періодом у 2018 року), з яких обсяг транспортування нафти для НПЗ України складає 1,294 млн тонн (на 7,7% більше, ніж у січні-липні 2018 року), а транзит - 6,633 млн тонн (зниження на 12,8% у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року).

&quot;Укртранснафта&quot; збільшила обсяги транспортування нафти

Нагадаємо, зниження обсягів транзиту нафти обумовлене вимушеною зупинкою роботи нафтопроводу "Дружба" 25 квітня 2019 року через відмову прийому російської сировини із вмістом хлорорганічних сполук, що перевищує допустиму норму, на приймально-здавальній дільниці "Будковце" (Словаччина) та через відсутність вільних резервуарів на приймально-здавальній дільниці нафти "Фенешлітке" (Угорщина).

Відновити транзит російської нафти до країн Євросоюзу "Укртранснафті" вдалося 11 травня після підтвердження європейською стороною готовності приймати сировину.

Як повідомляло РБК-Україна, АТ "Укртранснафта" вже отримало від ПАТ "Транснефть" частину компенсації у розмірі 2,9 млн євро за потрапляння нафти з підвищеним вмістом хлорорганічних сполук до української ділянки нафтопроводу "Дружба".

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