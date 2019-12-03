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В'ятрович приніс присягу нардепа

Новини » Політика     03.12.2019 - 10:18
В'ятрович приніс присягу нардепа
Фото: Володимир В'ятрович (РБК-Україна)

Перед вступом на посаду парламентарій повинен принести присягу

Колишній керівник Інситуту національної пам'яті Володимир В'ятрович приніс присягу народного депутата. Про це передає кореспондент РБК-Україна.

Так, перед вступом на посаду парламентарій повинен принести присягу.

"Присягаю на вірність Україні. Зобов'язуюсь усіма своїми діями боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо Вітчизни і добробут українського народу. Присягаю додержуватися Конституції України та законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників", - сказав В'ятрович.

Пізніше глава парламенту Дмитро Разумков оголосив про входження нардепа до фракції "Європейська солідарність".

До цього В'ятрович заявив, що в парламенті збирається "зупиняти "русскій мір" і не піде на жодні компроміси щодо національних інтересів.

Раніше повідомлялось, що В'ятрович стане народним депутатом Верховної ради поточного скликання, бо Наталя Бойко, яка передує в партійному списку "Європейської солідарності", стала радником прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

РБК-Україна раніше писало, що Кабінет міністрів України звільнив В'ятровича з посади директора Інституту національної пам'яті у вересні. Зазначимо, Слідчий комітет Російської Федерації завів справу на нього нібито за "реабілітацію нацизму".

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