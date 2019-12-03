Рада схвалила переведення до ДБР прокурорів у справах Майдану

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Парламент прийняв відповідний законопроект №2116

Верховна рада України прийняла в другому читанні законопроект №2116 про перезапуск Державного бюро розслідування, передає кореспондент РБК-Україна.

Законом передбачається переведення до ДБР слідчих і прокурорів, які розслідували в Генеральній прокуратурі справи Майдану.

Фото: голосування у Раді за закон про ДБР (Віталій Носач/РБК-Україна)

За документ проголосували 250 нардепів.

Переведення до ДБР прокурорів у справах Майдану

"Для забезпечення безперервності та ефективності досудових розслідувань слідчі органів прокуратури, прокурори можуть бути переведені за їх згодою до Державного бюро розслідувань без обов'язкового проведення конкурсу, якщо вони до закінчення терміну, передбаченого абзацом другим пункту 1 розділу XI "Перехідні положення" Кримінального процесуального кодексу України проводили досудове розслідування або здійснювали процесуальне керівництво (не менше чотирьох місяців поспіль входили до складу груп слідчого або прокурора) у кримінальних провадженнях щодо подій, які мали місце під час мирних акцій протесту в період з 21 листопада 2013 по 22 лютого 2014 року, які підлягають передачі за підслідністю до Державного бюро розслідувань, але не пізніше 11 січня 2020", - свідчить текст документа.

Суть закону

Законом визначається правовий статус Державного бюро розслідувань: ДБР стає державним правоохоронним органом, на який покладаються завдання щодо попередження, виявлення, припинення, розкриття та розслідування злочинів, віднесених до його компетенції.

При цьому за чинною редакцією закону про ДБР, бюро є центральним органом виконавчої влади, що здійснює правоохоронну діяльність з метою попередження, виявлення, припинення, розкриття і розслідування злочинів, віднесених до його компетенції.

Згідно з документом, організаційна структура Державного бюро розслідувань визначається президентом.

Передбачається, що гранична чисельність центрального апарату і територіальних управлінь Держбюро становить 1600 осіб.

Крім того, уточнюються порядок призначення директора ДБР і його повноваження; нормуються підстави притягнення працівників бюро до дисциплінарної відповідальності.

Призначення директора Держбюро розслідувань

Директор Державного бюро розслідувань, перший заступник і заступники директора ДБР призначаються строком на п'ять років. Одна і та сама особа не може обіймати одну і ту саму посаду або іншу із зазначених більше двох строків поспіль.

Директор Державного бюро розслідувань призначається на посаду президентом України за поданням комісії з проведення конкурсу на зайняття посади Директора Державного бюро розслідувань. До складу комісії входять по три особи від глави держави, Ради та Кабінету міністрів.

Директор ДБР звільняється з посади президентом України за наявності підстав, визначених окремо у цьому законі.

"Верховна рада України за результатами розгляду звіту директора Державного бюро розслідувань про результати діяльності цього органу за календарний рік, стан виконання покладених на нього завдань, додержання законодавства, прав і свобод людини і громадянина, а також напрями та шляхи підвищення ефективності діяльності Державного бюро розслідувань може визнати роботу Директора Державного бюро розслідувань задовільною чи незадовільною. Визнання роботи директора Державного бюро розслідувань незадовільною є підставою для звільнення зазначеної особи із займаної посади", - сказано у тексті документу.

Нагадаємо, 17 жовтня Рада схвалила за основу в першому читанні законопроект №2116 президента Володимира Зеленського про зміни в закон про Держбюро розслідувань. За проект закону тоді проголосували 263 нардепа.

Як писало РБК-Україна раніше, 20 вересня депутати ВР включили даний проект закону до порядку денного.

Відзначимо також, до Конституційного суду України (КСУ) надійшло звернення Верховної ради про надання висновку щодо закону Зеленського про його право призначати глав ДБР і Національного антикорупційного бюро України.