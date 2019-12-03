САП підтвердила затримання Онищенка

Фото: Олександр Онищенко (УНІАН)

Онищенка затримали в Німеччині, вирішується питання про екстрадицію

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) підтверджує затримання Олександра Онищенка в Німеччині.Про це РБК-Україна повідомила речник САП Ольга Постолюк.

За її словами, інформація про затримання Онищенка в Німеччині відповідає дійсності.

"Вирішується питання про його екстрадицію", - додала Постолюк.

Відзначимо, сьогодні стало відомо, що Онищенка затримали в німецькому Аахені ще 29 листопада. Очікується, що йому оберуть запобіжний захід на час розгляду питання про екстрадицію в Україну.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Онищенко може повернутися до України в грудні. По крайней мере, журналістам він демонстрував квиток на літак Барселона-Київ на 13 грудня.

Онищенко фігурує в кримінальній справі про організацію так званих "газових схем" під час перебування народним депутатом. У липні 2016 року Верховна рада зняла з нього недоторканність і дала згоду на арешт, проте Онищенко зник за кордоном. Восени цього року він програв усі судові процеси в Іспанії, іспанська влада винесла рішення про його екстрадицію.