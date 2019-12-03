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У РФ заявили про прохання Угорщини допомогти в захисті меншин в Україні

Новини » Політика     03.12.2019 - 12:26
У РФ заявили про прохання Угорщини допомогти в захисті меншин в Україні
Фото: В'ячеслав Володін (duma.gov.ru)

Угорщина просить Росію об'єднати зусилля для "захисту мовних меншин"

Парламент Угорщини направив Держдумі Російської Федерації прохання об'єднати зусилля щодо "захисту прав мовних меншин" в Україні. Про це заявив спікер Держдуми В'ячеслав Володін, передають російські ЗМІ.

За його словами, Національні збори Угорщини направили Держдумі відповідне прохання.

"До нас в Держдуму звернувся парламент Угорщини з проханням об'єднати зусилля для того, щоб відстояти права меншин, в першу чергу на вивчення мови. Після прийняття закону Ради про мову такого права позбавлені народи, що проживають на території України", - заявив Володін.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що послу Угорщини в Україні Іштвану Ійдярто вручили ноту протесту через його заяви про автономію угорської національної меншини в Україні та про блокування діяльності Комісії Україна-НАТО.

Відзначимо, в інтерв'ю виданню "Главком" він заявив, що для національних меншин української мови не повинно бути так багато у школі, так як вчити її важко. За його словами, угорський підхід полягає в тому, що діти повинні навчатися рідною мовою, бо так вони краще засвоюють матеріал.

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