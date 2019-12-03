Суд дозволив арештувати Жеваго

Фото: Костянтин Жеваго (zhevago.info)

Жеваго оголошено у міжнародний розшук

Суд дозволив арештувати колишнього народного депутата Костянтина Жеваго, який підозрюється у розтраті майна одного із банків України. Про це повідомляє прес-служба Генпрокуратури.

Слідчий суддя задоволив клопотання прокурора про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою колишньому народному депутату. У зв’язку із систематичною неявкою до органу досудового розслідування його оголошено у міжнародний розшук та слідчим суддею надано дозвіл на його затримання.

"Вказана ухвала суду про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою є підставою для затримання підозрюваного за межами України та видачі такої особи компетентним органам України", - йдеться у повідомленні.

Жеваго підозрюють в легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України).

Раніше слідчі Державного бюро розслідувань заочно повідомили про підозру Жеваго і викликали його на допит, але він не прийшов.

До цього Шевченківський районний суд Києва ухвалив рішення про стягнення з колишнього власника банку "Фінанси і Кредит" Костянтина Жеваго 1,5 млрд грн на користь Національного банку.

Костянтин Жеваго є виконавчим директором компанії Ferrexpo, а також бенефіціаром банку "Фінанси та Кредит".