САП скерувала до суду обвинувальний акт стосовно Онищенка

Фото: Олександр Онищенко (РБК-Україна)

Прокурори САП направили до суду обвинувальний акт по "газовій справі"

Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури направили до суду обвинувальний акт у так званій газовій справі про обвинувачення народного депутата України Олександра Онищенка та його фінансового директора. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу САП.

У прес-службі повідомляють, що досудове розслідування здійснювалось в порядку спеціального досудового розслідування. САП повідомила, що обвинувачені проігнорували виклики на ознайомлення з матеріалами кримінального провадження та не з’явились на виклик для отримання обвинувального акт.

"Обвинувачені у будь-який час можуть прийняти рішення про персональну участь і відстоювання своєї позиції в суді. У випадку подальшого переховування вказаних осіб від суду, судовий розгляд щодо останніх, на підставі відповідного клопотання прокурора, може здійснюватись за їх відсутності в порядку спеціального судового провадження" , - додали у прес-службі САП.

Нагадаємо, НАБУ отримало дозвіл на заочне засудження Онищенка. За версією слідства, нардеп є керівником злочинної організації, учасники якої отримали понад 1,6 млрд гривень від реалізації природного газу в рамках договорів про спільну діяльність з "Укргазвидобуванням".

Додамо, детективи НАБУ також розслідують можливу розтрату майна державного акціонерного товариства "Чорноморнафтогаз" за змовою зі службовими особами ПАТ "Пласт", фактичним власником якого є компанія Ostexpert Limited, яка належить нардепу Онищенку.