ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Угорщині заперечують, що просили РФ "допомогти в захисті" нацменшин в Україні

Новини » Політика     03.12.2019 - 21:46
В Угорщині заперечують, що просили РФ "допомогти в захисті" нацменшин в Україні
Ілюстративне фото (facebook.com/Nepop Liuba)

Державні збори Угорщини не ухвалювали відповідних заяв

Державні Збори Угорщини не зверталися до Росії з проханням об'єднати зусилля щодо "захисту прав мовних меншин" в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речниці Міністерства зовнішніх справ України Катерини Зеленко.

Вона повідомила, що українське посольство в Будапешті звернулося до угорської сторони для перевірки зазначеної інформації.

"З огляду на те, що Державні Збори Угорщини не ухвалювали таких заяв, вони ані усно, ані письмово не могли передавати таку інформацію в ході угорсько-російських переговорів на рівні парламентів", - йдеться в повідомленні.

В МЗС наголошують, що Україна та Угорщина є країнами-партнерами, які здатні самостійно, шляхом діалогу і консультацій знайти рішення для всіх питань, в тому числі і тих, щодо яких маємо різні підходи.

"Віримо, що Угорщина, яка як член ЄС і НАТО нас підтримує в протидії російській агресії, не укладатиме альянсів з агресором проти України і також відреагує на появу цієї інформації", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, спікер Держдуми РФ В'ячеслав Володін заявив, що парламент Угорщини направив Держдумі Російської Федерації прохання об'єднати зусилля щодо "захисту прав мовних меншин" в Україні.

Раніше повідомлялося, що послу Угорщини в Україні Іштвану Ійдярто вручили ноту протесту через його заяви про автономію угорської національної меншини в Україні та про блокування діяльності Комісії Україна-НАТО.

Посол вважає, що угорцям важко навчатися українською мовою Посол Угорщини виключає сепаратизм і автономію на Закарпатті
Новини України МЗСУгорщина
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся