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Соратнику Труби повідомили про підозру

Новини » Суспільство     03.12.2019 - 18:24
Соратнику Труби повідомили про підозру
Ілюстративне фото з відкритих джерел)

Щербину звинувачують у шахрайстві і пособництві у надання неправомірної вигоди

Колишньому начальнику головного слідчого управління Генеральної прокуратури України (ГПУ) Ігорю Щербині повідомили про підозру. Про це повідомляє прес-служба Спеціалізований антикорупційної прокуратури (САП).

Повідомляється, що за погодженням прокурорів САП і детективів Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) 3 грудня було повідомлено про підозру Щербині і підприємцю, які були затримані під час отримання хабара.

"Зазначеним особам інкримінується вчинення злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 КК України, тобто шахрайство і пособництво надання неправомірної вигоди. Зараз вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу", - повідомили в САП.

Зазначимо, Щербина - колишній начальник головного слідчого управління ГПУ в 2014-2015 роках. Роман Труба, який сьогодні є головою ДБР, був його заступником в управлінні ГПУ і працював під керівництвом Щербини. За даними ЗМІ, Щербина є близьким соратником Труби. 3 грудня у Щербини були проведені обшуки.

Пізніше НАБУ повідомило, що були затримані Щербина і підприємець. Колишній чиновник ГПУ за посередництва підприємця у сфері будівництва вимагав від однієї зі столичних компаній-застройщица 150 тис. доларів хабара.

Голова ДБР Роман Труба повідомив, що дізнався про те, що Щербина за гроші обіцяв впливати на хід кримінальних проваджень в ГБР, з новин. За словами Труби, якщо б він знав про це, то першим би написав заяву в поліцію.

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