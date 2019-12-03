Україна продовжила угоду з Росією на транзит нафти на 10 років

Фото: Укртранснафта (ukrtransnafta.com)

Контракт на транзит нафти буде діяти до 2030 року

АТ "Укртранснафта" та ПАТ "Транснефть" уклали додаткову угоду до договору про транспортування нафти територією України, яка продовжує його дію на десять років - ‪з 1 січня 2020 року до 1 січня 2030 року. Про це повідомляє прес-служба української компанії.

Як зазначається в повідомленні, підписання документу відбулось відповідно до рішення акціонера АТ "Укртранснафта" - НАК "Нафтогаз України" від 27 листопада 2019 року.

Документ підписали генеральний директор АТ "Укртранснафта" Микола Гавриленко та віце-президент ПАТ "Транснефть" Сергій Андронов в рамках Міжнародної конференції "Енергетика у 21 столітті" (м. Загреб, Республіка Хорватія).

При цьому базові принципи співробітництва між АТ "Укртранснафта" та ПАТ "Транснефть" залишились без змін, зокрема такі, як порядок оплати послуг і механізм взаємодії на рівні технічних служб двох нафтотранспортних операторів, зазначили в "Укртранснафті".

"Укладення додаткової угоди гарантує безпечну та сталу роботу нафтотранспортної системи України на довгостроковій основі, створює підґрунтя для завантаження системи магістральних нафтопроводів Товариства транзитними обсягами нафти в напрямку країн Європи і забезпечує довгострокове стабільне джерело доходів "Укртранснафти", - йдеться в повідомленні компанії.

Нагадаємо, у 2018 році загальний обсяг загальний обсяг транспортування нафти системою магістральних нафтопроводів України склав 15,436 млн тонн, що на 3,7% менше, ніж у 2017 році.

Відзначимо, у цьому році зниження обсягів транзиту нафти обумовлене вимушеною зупинкою роботи нафтопроводу "Дружба" 25 квітня 2019 року через відмову прийому російської сировини із вмістом хлорорганічних сполук, що перевищує допустиму норму.