ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Україна продовжила угоду з Росією на транзит нафти на 10 років

Новини » Економіка     03.12.2019 - 14:57
Україна продовжила угоду з Росією на транзит нафти на 10 років
Фото: Укртранснафта (ukrtransnafta.com)

Контракт на транзит нафти буде діяти до 2030 року

АТ "Укртранснафта" та ПАТ "Транснефть" уклали додаткову угоду до договору про транспортування нафти територією України, яка продовжує його дію на десять років - ‪з 1 січня 2020 року до 1 січня 2030 року. Про це повідомляє прес-служба української компанії.

Як зазначається в повідомленні, підписання документу відбулось відповідно до рішення акціонера АТ "Укртранснафта" - НАК "Нафтогаз України" від 27 листопада 2019 року.

Документ підписали генеральний директор АТ "Укртранснафта" Микола Гавриленко та віце-президент ПАТ "Транснефть" Сергій Андронов в рамках Міжнародної конференції "Енергетика у 21 столітті" (м. Загреб, Республіка Хорватія).

При цьому базові принципи співробітництва між АТ "Укртранснафта" та ПАТ "Транснефть" залишились без змін, зокрема такі, як порядок оплати послуг і механізм взаємодії на рівні технічних служб двох нафтотранспортних операторів, зазначили в "Укртранснафті".

"Укладення додаткової угоди гарантує безпечну та сталу роботу нафтотранспортної системи України на довгостроковій основі, створює підґрунтя для завантаження системи магістральних нафтопроводів Товариства транзитними обсягами нафти в напрямку країн Європи і забезпечує довгострокове стабільне джерело доходів "Укртранснафти", - йдеться в повідомленні компанії.

Україна продовжила угоду з Росією на транзит нафти на 10 років

Нагадаємо, у 2018 році загальний обсяг загальний обсяг транспортування нафти системою магістральних нафтопроводів України склав 15,436 млн тонн, що на 3,7% менше, ніж у 2017 році.

Відзначимо, у цьому році зниження обсягів транзиту нафти обумовлене вимушеною зупинкою роботи нафтопроводу "Дружба" 25 квітня 2019 року через відмову прийому російської сировини із вмістом хлорорганічних сполук, що перевищує допустиму норму.

Оржель аргументував неприйнятність російських умов транзитного контракту Ціни на нафту різко обвалилися на тлі напруженості між США і Китаєм
Новини України нефтьУкртранснафтаконтракт
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся