Вибухи у Криму та масовані удари по Харкову: новини за 16 серпня

У тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи, Харків зазнав одного з наймасовіших обстрілів за останній час, Латвія планує обмежити в'їзд росіян до країни. Докладніше про те, що сталося у вівторок, 16 серпня – у матеріалі РБК-Україна.

Війна Росії проти України: останні новини

В Криму прогримыли вибухи: що відомо

У вівторок, 16 серпня, у тимчасово окупованому Криму прогриміли вибухи. У Джанкойському районі здетонувало сховище боєприпасів. Після вибухів "влади" оголосили евакуацію жителів селища Травневе. Міністерство оборони Росії заявило, що вибухи під Джанкоєм сталися нібито в результаті диверсії.

Видання The New York Times повідомляє, що за вибухами на військовій базі під Джанкоєм стоїть "елітний український підрозділ". Він діяв у тилу противника.

Зеленський відповів, коли знімуть заборону на виїзд чоловіків з України

Президент Володимир Зеленський відповів на петицію із закликом дозволити чоловікам виїжджати з України. Він заявив, що це відбудеться лише після закінчення дії воєнного стану.

Електронна петиція №22/140908-еп із закликом зняти обмеження на виїзд з України для чоловіків від 18 до 60 років без військового досвіду набрала необхідних 25 тисяч голосів ще наприкінці липня.

В окупаційних військах стався розкол, - ISW

У російських окупаційних силах стався розкол. Бойовики "ЛНР" відмовляють воювати за "ДНР". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Зазначається, що бойовики "ЛНР" відмовилися продовжувати бойові дії в Донецькій області і скаржилися на виснажливі темпи наступу за межами Луганської області.

Путін погрожує затягнути війну проти України

Російський диктатор Володимир Путін погрожує "затягуванням" війни проти України. У своїй звичній манері в цьому він звинувачує США.

"Ситуація в Україні показує, що США намагаються затягнути цей конфлікт", - заявив Путін у зверненні до учасників десятої московської конференції з міжнародної безпеки.

Латвія планує обмежити в'їзд росіян до країни

Влада Латвії має намір обмежити в'їзд до країни громадян Росії за шенгенськими візами на тлі вторгнення в Україну. Про це повідомив прем'єр-міністр Латвії Крішьяніс Каріньш.

"Росія веде війну в Україні, в той час як її громадяни подорожують або отримують посвідку на проживання в Європі. Ми домовилися концептуально не продовжувати тимчасові посвідки на проживання для громадян РФ і обмежити в'їзд до Латвії за шенгенськими візами", - заявив прем'єр.

Дощі та спека до +34: прогноз погоди на середу

У середу, 17 серпня, в Україні буде дощова погода. При цьому очікується спека до +34 градусів.

За даними синоптиків, в Україні буде хмарно з проясненнями. Також по всій території країни прогнозуються короткочасні дощі з грозами, на сході місцями. При цьому вдень у південно-західних областях очікуються значні дощі.