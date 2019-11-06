Уряд оприлюднив прогноз курсу долара на кінець 2020 року

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Дані містяться в документах до проекту держбюджету

У проекті державного бюджету на 2020 рік розрахунки здійснені з використанням прогнозу курсу на рівні 27,5 гривень за долар на кінець року. Про це йдеться в пояснювальній записці до проекту закону "Про державний бюджет України на 2020 рік" (проект №2000), який Кабінет міністрів подав до Верховної ради до другого читання.

"Розрахунки здійснено з використанням прогнозного курсу на кінець року 27,5 грн/дол. США", - йдеться в документі, який готувало Міністерство фінансів.

Згідно із розрахунками прогнозний обсяг державного боргу в еквіваленті у національній валюті складе 2 045,1 млрд грн та становитиме 45,3% від прогнозного ВВП. Гарантований державою борг в еквіваленті у національній валюті складе 318,4 млрд грн та становитиме 7,1% від прогнозного ВВП.

"Враховуючи структуру державних запозичень у 2019 році та прогнозних запозичень у 2020 році, на кінець 2020 року частка внутрішнього боргу становитиме 44,2% від обсягу державного боргу, а частка зовнішнього боргу 55,8%", - йдеться в документі.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів України прогнозує, що середній курс гривні до долара у 2020 році становитиме 27 грн/долар. Такий прогноз закладений у макропрогнозі, на якому розрахований проект держбюджету-2020.

Згідно з консенсус-прогнозом чиновників і експертів, середньорічний курс гривні до долара в 2019 році складе 26,3 грн/долар, а в 2020 році - 27,3 грн/долар.