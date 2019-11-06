У США опублікували стенограму показань Тейлора по справі про імпічмент Трампа

Фото: Вільям Тейлор (УНІАН)

Тейлор заявив, що дізнався про замороження військової допомоги Україні в листі від співробітника комітету Сенату

Комітети Палати представників США опублікували стенограму свідчень у справі про імпічмент американського президента Дональда Трампа тимчасово повіреного у справах Сполучених Штатів в Україні Вільяма Тейлора. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Комітету розвідки США.

Згідно стенограмі Тейлор розповів законодавцям, що не наважувався влаштуватися на роботу в Україні, заявивши, що стурбований тим, що це "зміїна яма" у Вашингтоні та Києві.

"Все, що можу сказати, що я був стурбований, я назвав це ямою зі зміями в Києві та ямою зі зміями тут, і я не був упевнений, що зможу з користю служити в цьому контексті", - сказав він.

Крім того, Тейлор сказав, що він дізнався про те, що військова допомога Україні була заморожена в електронному листі від співробітника Сенатського комітету зі збройних сил 11 вересня.

"Це було 11 вересня. Отже, так, я пам'ятаю, як отримав лист від штатного співробітника Сенатського комітету зі збройних сил. , звичайно, співробітники Сенату. Співробітники Білого дому теж, я впевнений, дізналися про це набагато раніше, ніж хто-небудь інший. Отже, я отримав електронний лист, який я потім відправив Тіму Моррісону і, можливо, Джорджу Кенту, сказав: "О, це чудові новини. Це те, чого ми так довго чекали. А Тім цього ще не чув". В як я вперше про це дізнався. А потім він пізніше в той же день підтвердив (заморожування військової допомоги - ред.), - сказав Тейлор комітетів Палати представників.

Також Тейлор рас сказав законодавцям, що він "чітко розумів", що американська фінансова допомога Києву не буде надана, якщо президент України не скаже публічно, що він розслідує політичних конкурентів президента Трампа.

Нагадаємо, 22 жовтня Вільям Тейлор постав перед Палатою представників Конгресу США, щоб дати свідчення у справі про імпічмент Трампа.

Додамо, що президенту США Дональду Трампу оголосили про початок імпічменту через телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Демократи звинувачують Трампа в тиску на українського президента для розслідування діяльності газової компанії Burisma в Україні, до ради директорів якої входив Хантер Байден.